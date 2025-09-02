法務部擬在西門町蓋檢察大樓 北市里長陳情反對

台北市中正區建國里長許瀞尹等人，下午將赴市府門口召開「拒絕檢察園區無限擴張，還我西區藝文特區」記者會。（許瀞尹提供）

2025/09/02 12:57

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市中正區建國里長許瀞尹等人，不滿法務部擬於中華路精華地段（鄰近西門町），興建需要高度警戒且封閉的檢察辦公大樓，透過線上、線下連署串聯，抗議禁制管制區無限擴張，預告今天下午1點20分前往台北市政府大門口，召開「拒絕檢察園區無限擴張，還我西區藝文特區」記者會。

許瀞尹受訪表示，該處原是國軍文藝中心，2017年地方說明會被告知要蓋結合飯店及百貨商場的複合式建築，當時也曾表態希望納入便民的友善社福設施，未料遲遲沒有下文，直至2022年看新聞發現法務部取得這塊土地，僅知要蓋大樓，但細節不明。

她說，原本以為後續沒消息就是好消息，去年得知可能要開始啟動拆除作業，反覆追問才獲得要蓋檢察辦公大樓與地檢署設施進駐的資訊，並以高度安全警戒考量為由，無法釋出部分空間作為里鄰回饋設施，擔憂蓋下去之後衝擊地方商圈發展，以及處理過程資訊透明度不足，因此號召中正、萬華多位民代，包括議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平、洪婉臻及徐立信辦公室主任，還有多名里長一起向市府陳情。

市府都市發展局指出，檢察園區改建案是北檢委託工務局代辦，依法受理都審審查，今天下午召開幹事會，申請單位北檢依規應於收到幹事會的會議記錄卅天內，再提送修正後資料續審，但也可依規申請展延，實際送件進度仍視北檢資料修正狀況為準。

檢察園區基地位於中正區城中段三小段32-2地號土地、面積6848平方公尺（相當於2071坪），工務局補充，目前預計規劃新建地上十一層、地下五層的司法（檢察）大樓，工期預定五年，尚未開始執行。

