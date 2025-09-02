勘災變受災！古坑鄉長林慧如嗆：要農業部自己派員來看

古坑山區多處道路仍未搶修完成，公所職員冒著危險上山勘災。（古坑公所提供）

2025/09/02 12:57

〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風及西南氣流連續豪雨，古坑受創嚴重，農作物受損嚴重，山區道路柔腸寸斷，天然災害救助申請有1萬3000多筆，農業部要公所總動員勘災，由於山區路況不佳，陸續傳出多人因此「掛彩」。古坑鄉長林慧如今（2）日在臉書PO文嗆，免現勘很難嗎？廉價的行政命令，請農業部自己派員來看。

古坑鄉公所1名女職員與另一名同事，前天前往桂林山區勘災農損，行經產業道路因路面仍有砂石、青苔，機車車輛打滑摔車，造成左肩骨折，緊急送醫開刀，幸無生命危險，預計要超過3個月才能復原。

林慧如PO文指出，古坑境內農地有99%未辦重劃，地形崎嶇有的車輛無法到達，只能徒步前往，還有山坡地保育區的農牧用地、林業用地，勘災難度更高。

林慧如說，若光靠農經課6名人力看到地老天荒也看不完，請示上級政府要公所總動員勘災，全公所63名職員全派上場，但平日上班時間也有自身職務要辦理，只能利用假日騎機車上山勘災，先前風災受損山區還在復建中，最近山區又有午後雷陣雨，山路泥濘，已造成多人受傷。

林慧如指出，公所曾行文建議山區可以免現勘，但遭到否決，現在同事們超負荷的工作上級政府知道嗎？她反問，免現勘很難、很過分嗎？那就請上級政府自己派員來。

古坑公所表示，原本是受災農民申報結束後，30天內要勘查，因幅員遼闊且申報有1萬3000多筆，有申請展延，目前完成約6成，主要是集中在平地，山區因路況等因素完成約2、3成。

雲林縣長張麗善得知後指出，中央一直說災後救助要從優、從寬、從速、從簡，她也在災後第一時間向總統賴清德提出全品項、免現勘，行政程序簡化才能讓農民儘快復耕，若按照行政流程至少要2、3個月，曠日廢時，中央不應該只喊口號要落實執行，避免公務人員奔波，增加風險。

古坑公所女職員前往桂林山區勘災農損，因山路泥濘、濕滑摔車，左手臂骨折緊急手術，古坑鄉長林慧如前往醫院探視。（古坑公所提供）

古坑鄉公所職員到山區勘災農損，手臂疑遭蚊蟲叮咬起紅疹。（古坑公所提供）

古坑山區多處道路仍未搶修完成，公所職員冒著危險上山勘災。（古坑公所提供）

