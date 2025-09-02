為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北升級國中技藝教育 逾5000名額免費體驗13大職群

    耕莘護專辦理新北國中技藝教育醫護群課程。（圖由教育局提供）

    耕莘護專辦理新北國中技藝教育醫護群課程。（圖由教育局提供）

    2025/09/02 12:49

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市升級114學年度國中技藝教育方案！教育局長張明文表示，串聯全市80所國中與北北基桃27所技術型高中，涵蓋餐旅、機械、藝術設計等13大職群，規劃近300班課程，提供逾5000個名額，課程全程免費，學生每週專車接送至高職上課，並可參加產業參訪與全市專屬技藝競賽；另市府更推「加退選」機制，學生可先旁聽，再決定是否加選，提供彈性完整體驗。

    張明文指出，技藝教育核心是「多元、適性、無限可能」，透過跨校課程安排，九年級學生每週平均3至7節課進入技術型高中學習，在不影響正式課業的前提下，親身體驗不同專業領域，逐步描繪生涯藍圖。去年首創「試讀＋加選」制度，讓學生先試探再決定，所有教材與材料由市府提供，鼓勵孩子勇敢探索。

    重慶國中校長蔡安繕表示，技藝班是學生從「知道自己喜歡什麼」到「實際嘗試」的重要橋梁；新北高工實習處主任汪師弘則說，最大的成就感是看見孩子從懵懂到熟練，最後能自信完成作品，即使未來方向不同，這段經驗仍是寶貴養分。

    畢業於海山高中國中部的何寀熏同學說，她參加設計職群技藝班，挑戰全市技藝競賽奪下第二名，晉級全國技能競賽，最終進入復興商工美工科就讀，「這段經驗讓我更清楚興趣，也更堅定追夢方向。」

    教育局表示，新北市每年投入逾7000萬元推動國中技藝教育與職業試探，參與技藝班可享五大優勢：課程選項全國最多、表現納入多元計分、專屬技藝競賽舞台、多元升學管道，以及「新北技藝百萬獎金」支持。期盼每位孩子都能「選所愛、好好讀、有前途」，在探索中找到自己的未來。

    專屬技藝班學生參與的國中技藝競賽。（圖由教育局提供）

    專屬技藝班學生參與的國中技藝競賽。（圖由教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播