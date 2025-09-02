新北升級國中技藝教育 逾5000名額免費體驗13大職群

耕莘護專辦理新北國中技藝教育醫護群課程。（圖由教育局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市升級114學年度國中技藝教育方案！教育局長張明文表示，串聯全市80所國中與北北基桃27所技術型高中，涵蓋餐旅、機械、藝術設計等13大職群，規劃近300班課程，提供逾5000個名額，課程全程免費，學生每週專車接送至高職上課，並可參加產業參訪與全市專屬技藝競賽；另市府更推「加退選」機制，學生可先旁聽，再決定是否加選，提供彈性完整體驗。

張明文指出，技藝教育核心是「多元、適性、無限可能」，透過跨校課程安排，九年級學生每週平均3至7節課進入技術型高中學習，在不影響正式課業的前提下，親身體驗不同專業領域，逐步描繪生涯藍圖。去年首創「試讀＋加選」制度，讓學生先試探再決定，所有教材與材料由市府提供，鼓勵孩子勇敢探索。

重慶國中校長蔡安繕表示，技藝班是學生從「知道自己喜歡什麼」到「實際嘗試」的重要橋梁；新北高工實習處主任汪師弘則說，最大的成就感是看見孩子從懵懂到熟練，最後能自信完成作品，即使未來方向不同，這段經驗仍是寶貴養分。

畢業於海山高中國中部的何寀熏同學說，她參加設計職群技藝班，挑戰全市技藝競賽奪下第二名，晉級全國技能競賽，最終進入復興商工美工科就讀，「這段經驗讓我更清楚興趣，也更堅定追夢方向。」

教育局表示，新北市每年投入逾7000萬元推動國中技藝教育與職業試探，參與技藝班可享五大優勢：課程選項全國最多、表現納入多元計分、專屬技藝競賽舞台、多元升學管道，以及「新北技藝百萬獎金」支持。期盼每位孩子都能「選所愛、好好讀、有前途」，在探索中找到自己的未來。

專屬技藝班學生參與的國中技藝競賽。（圖由教育局提供）

