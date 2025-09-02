國光客運中南部8條路線停駛 公路局：9/8起統聯客運無縫接駛

國光客運公司因公司營運考量，向交通部公路局申請停駛中南部共8條路線。圖為國光客運台北轉運站配圖。（資料照）

2025/09/02 12:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕國光客運公司因公司營運考量，向交通部公路局申請停駛中南部共8條路線。公路局今天（2日）表示，9月8日起將由統聯客運無縫接駛。

國光客運申請停駛「1838台北-高雄」、「1837台北-台南」、「1872台中-高雄」、「1836台北-新營」、「1839台北-屏東」、「1873台中-屏東」、「1871台中-台南」及「1862桃園-高雄」等8條南部地區中、長途國道客運路線。

公路局審查及確認後續接駛規劃陳報交通部同意後，今天（2日）宣布，9月8日起將由統聯客運公司接駛，服務不受影響。公路局說明，統聯客運公司接駛後在「1838台北-高雄」、「1837台北-台南」、「1872台中-高雄」、「1836台北-新營」、「1839台北-屏東」、「1873台中-屏東」等6條路線仍維持原服務班次。

另外，「1871台中-台南」及「1862桃園-高雄」，經檢視載客數及考量與同路廊路線重疊，初期將依平、假日尖峰時段開行必要需求班次，視民眾需求再機動增班。

另外，公路局也協調和欣客運公司同路廊路線，包含「7500台北-台南」、「7513台北-高雄」、「7505板橋-台南」及「7512新營-高雄」，配合每日增開單向1搬到10班不等。相關乘車資訊將在沿線各場站、國光客運公司、統聯客運公司及和欣客運公司官網及公路局iBus APP等管道發布。

公路局說明，國光客運公司原發行的預售套票，乘客若有退票需求，即日起全台國光客運各站都可辦理退票，公路局已協調本次退票將依票面金額全額退費，另不加收任何手續費及工本費用；若為使用信用卡購票者，請攜帶原卡片至櫃台辦理退票。公路局提醒，國光客運車票不得轉換使用於其他客運業者，如有任何疑問，可電洽國光客運公司客服專線0800-010-138或各車站服務人員。

公路局說明，近年由於高鐵及台鐵陸續增班，加上民眾乘車習慣改變且客運駕駛嚴重缺員，以致整體國道客運路線市場經營困難，公路局會持續協助業者進行路線優化及瘦身改善，針對替代度高且嚴重虧損的路線及場站檢討改善方案，以兼顧民行權益及提高客運路線營運效率。

