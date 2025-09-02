新北文旦柚季起跑 八里文旦估每斤微漲10元

新北市政府農業局攜手八里區農會，今於市府舉辦新北市文旦柚上市記者會。（記者黃政嘉攝）

2025/09/02 12:27

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府農業局今於市府舉辦新北文旦柚上市記者會，主題為「FOR 柚．新北好柚味」，以八里區文旦柚為產區行銷代表，宣告文旦柚季正式開跑，9月陸續舉辦展售會、柚香美食饗宴及食農教育展，邀民眾一起享受在地最好的文旦柚。八里區農會總幹事高金山表示，今年八里文旦柚，因全國產量減少與物價上漲因素，預估價格一般平均每斤約10元漲幅。

高金山表示，八里產區文旦柚種植面積約250公頃，今年受颱風影響不大，總產量4000噸，僅零星落果，但全國受颱風影響，產量減少，以及物價上漲影響，預估價格一般平均每斤約10元漲幅。

農業局長諶錫輝表示，下個月就是中秋節，中秋節前夕是文旦柚產季最好的時候，新北市的文旦柚，因為日照、土壤、海風等地理環境，一直都有好口碑，謝謝柚農這1年挺過颱風豪雨，11日將辦區級評鑑，17日有市府評鑑，希望呈現最好的品質給民眾，市府行銷從食農教育、在地展售、柚香饗宴，讓民眾全方位體驗新北文旦柚的好滋味。「文旦柚展售會」將展售農產品、生活用品，同時，八里城市光雕展就在現場，盼結合八里當地特色，連同電商平台，將文旦柚推銷給消費者。

八里農會理事長施阿貴表示，為拓展行銷通路，9月20、21日在八里左岸永續環境教育中心前廣場將舉辦文旦柚展售會，現場推出最受歡迎的加倍劵活動（現金100元換200元消費券），可現場折抵。展售會共40個特色攤位，除優質文旦柚外，還有蜂蜜、甘藷、筍、茶、蔬果等在地農產品。

八里文旦柚，今年價格預估每斤約10元漲幅。（記者黃政嘉攝）

