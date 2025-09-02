台南將軍吼週末熱力登場 交通與管制措施一次看

台南將軍吼預估將湧進上萬人，呼籲民眾留意周邊交通等管制措施。（圖由南市觀旅局提供）

2025/09/02 12:24

〔記者王姝琇／台南報導〕邁入第14年的台南夏日音樂節－將軍吼，將於9月6、7日分別以「鯤鯓開吼」、「將軍燃炸」為主題，結合將軍漁港絕美夕陽景致與海港風情，搭配煙火秀熱鬧登場，觀旅局提醒民眾，務必配合活動交管措施前往。

市長黃偉哲表示，活動2天皆從上午11點開始進行交管，而未能親臨現場的民眾，可同步於LINE TV、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube、MOD三立綜合台、三立國際台、市長臉書、台南夏日音樂節臉書等平台觀看直播同樂。

請繼續往下閱讀...

相關交通與場地管制措施包括，將軍漁港南、北堤則是全面禁止人車進入。將軍漁港船舶進出港管制於9/6晚上6時至10時、9/7下午5時至晚上9時，此期間禁止船舶進出將軍漁港。

活動廣場聯外道路管制，包含9/6上午11時至晚上10時、9/7上午11時至晚上9時，將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，視交通狀況實施彈性管制，請用路人依人員指揮通行及注意交通安全。

煙火施放區周邊管制，包含9/6上午11時至晚上10時、9/7上午11時至晚上9時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，亦將視現場風向及其他因素微調海上及道路管制，切勿闖入人車管制區域內。

為方便民眾前往，交通局特別配合於活動，除既有藍10、藍20公車班次外，加開佳里站至將軍漁港加班車。另可事先預約搭乘台灣大車隊計程車往返會場，於指定地點搭乘可享有優惠價格。

自行騎車或開車的民眾請依照交通疏導人員指揮，將車輛停放於會場周邊指定區域，現場將彈性安排往青鯤鯓境內接駁車服務，來回接駁車輛停放較遠之遊客至活動會場。更多活動及交通資訊請上「2025台南夏日音樂節」官網、臉書專頁查詢。

台南夏日音樂節將軍吼本週末搭配煙火秀熱力登場。（圖由南市觀旅局提供）

將軍吼交通接駁圖。（圖由南市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法