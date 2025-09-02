為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南將軍吼週末熱力登場 交通與管制措施一次看

    台南將軍吼預估將湧進上萬人，呼籲民眾留意周邊交通等管制措施。（圖由南市觀旅局提供）

    台南將軍吼預估將湧進上萬人，呼籲民眾留意周邊交通等管制措施。（圖由南市觀旅局提供）

    2025/09/02 12:24

    〔記者王姝琇／台南報導〕邁入第14年的台南夏日音樂節－將軍吼，將於9月6、7日分別以「鯤鯓開吼」、「將軍燃炸」為主題，結合將軍漁港絕美夕陽景致與海港風情，搭配煙火秀熱鬧登場，觀旅局提醒民眾，務必配合活動交管措施前往。

    市長黃偉哲表示，活動2天皆從上午11點開始進行交管，而未能親臨現場的民眾，可同步於LINE TV、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube、MOD三立綜合台、三立國際台、市長臉書、台南夏日音樂節臉書等平台觀看直播同樂。

    相關交通與場地管制措施包括，將軍漁港南、北堤則是全面禁止人車進入。將軍漁港船舶進出港管制於9/6晚上6時至10時、9/7下午5時至晚上9時，此期間禁止船舶進出將軍漁港。

    活動廣場聯外道路管制，包含9/6上午11時至晚上10時、9/7上午11時至晚上9時，將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，視交通狀況實施彈性管制，請用路人依人員指揮通行及注意交通安全。

    煙火施放區周邊管制，包含9/6上午11時至晚上10時、9/7上午11時至晚上9時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，亦將視現場風向及其他因素微調海上及道路管制，切勿闖入人車管制區域內。

    為方便民眾前往，交通局特別配合於活動，除既有藍10、藍20公車班次外，加開佳里站至將軍漁港加班車。另可事先預約搭乘台灣大車隊計程車往返會場，於指定地點搭乘可享有優惠價格。

    自行騎車或開車的民眾請依照交通疏導人員指揮，將車輛停放於會場周邊指定區域，現場將彈性安排往青鯤鯓境內接駁車服務，來回接駁車輛停放較遠之遊客至活動會場。更多活動及交通資訊請上「2025台南夏日音樂節」官網、臉書專頁查詢。

    台南夏日音樂節將軍吼本週末搭配煙火秀熱力登場。（圖由南市觀旅局提供）

    台南夏日音樂節將軍吼本週末搭配煙火秀熱力登場。（圖由南市觀旅局提供）

    將軍吼交通接駁圖。（圖由南市觀旅局提供）

    將軍吼交通接駁圖。（圖由南市觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播