高雄港大型客船災害防救演習明登場 船舶管制路線公布

高雄港大型客船災害防救演習明（3）日登場，管制區域公布。（取自港務公司）

2025/09/02 12:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕交通部與高市府共同舉辦「114年高雄港大型客船災害防救演習」將於明（3）日登場，涵蓋消防滅火、船舶乘客救援、大量傷患醫療後送及海上油污染處置多個面向，藉由跨機關合作，提升災害防救效能。

演習場地位於16-18號碼頭及其後線場地，演習期間水域管制措施為8:30-13:00一港口支航道管制所有船舶禁止進入，航行船舶須注意避開，以維護航行安全。

這次演習假想情境分為「海難救援應變（含大量傷病患）」及「船舶油污應變」兩大部分，並細分為6項演練科目及9種突發狀況，模擬情境設定為「澎湖輪」客貨船搭載約200名旅客及32名船員，自澎湖馬公返航高雄港，航行至高雄港一港口通過VTS位置時，因機艙失火碰撞港區內棧旗航線海上巴士「旗福二號」，達到重大海難事件規模。

高雄港務單位及市府立即啟動聯合應變機制，迅速成立應變中心及於現場成立前進指揮所，並與中央協調應處，高雄市消防局與衛生局同步啟動大量傷病患分級檢傷機制，交通局規劃後送建議路線，協助傷患迅速送醫，大幅提升傷者救援效率。

中央及高雄市海洋局等單位接著布置攔油索、吸油棉索等應變裝備與物資整備成效，驗證油污染處置與清除機制。

