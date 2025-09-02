國產水果甜點首躍鳴日號 農糧署估帶動6千萬銷售量

農糧署今揭曉台灣水果之星競賽入選作品，獲得金賞的甜點將登上台鐵鳴日號11月指定班次。（記者楊媛婷攝）

2025/09/02 12:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣水果鮮食品嘗甜蜜，加工做為甜點，在糕點師的巧手下，滋味則是不太甜又清雅，為推廣國產水果應用，農糧署舉行「台灣水果之星」創意競賽，推廣使用國產產銷履歷或有機水果為原料的糕點，獲獎甜點除在各業者門市販售，金賞甜點更將登上台鐵鳴日號11月的限定班次。

目前台灣果樹作物栽種面積超過13.7萬公頃，年度總產量約230萬噸，鮮食加工外，芒果、香蕉、芭樂、荔枝、文旦、釋迦等都有出口，農糧署副署長陳啟榮表示，為延長水果的櫥架壽命，也讓水果免去檢疫以及增加附加價值，該署近年推動水果加工，這次舉辦的台灣水果之星競賽來到第2屆，共有31件入選，參賽業者選用的水果都有產銷履歷或有機標章，加上國內又有許多卓越糕點師加持，預估今年國產水果糕點整體銷售額會比去年成長2成，銷售約可達6千萬元。

擔任本次賽事評審之一的台大生傳系助理教授王志文表示，相較上屆，本屆賽事增加許多烘焙旅宿業者加入，參賽作品的品牌設計具有故事性，兼顧美味與文化價值，並且都透過減糖、使用天然食材方式，符合現代健康飲食趨勢，還可看到許多跨界合作，甚至透過糕點結合旅遊體驗等，他也建議業者可更進一步將風土轉化為品牌價值。

本屆獲得金賞的甜點將登上11月1日、7日、14日、21日鳴日號指定列車，雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，近年許多國際遊客會選搭特色列車，這是鳴日號首度和農糧署合作推廣國產水果甜點，希望透過觀光推廣，讓更多國內外遊客選購伴手禮時選擇台灣水果甜點。

這次獲得金賞的甜點共有10件，優選有21件，金賞產品包含法布甜的三色鳳梨酥、保留芒果鮮果口感的吃果籽jeagueijih-果真饗宴等，農糧署表示，民眾即日起在指定通路購買這屆入選產品，就可憑單次購買憑證在指定網頁登錄抽獎，最高獎為價值3.6萬元的台鐵鳴日號3天2夜觀光列車車票1張。

台灣水果之星競賽鼓勵業者使用國產產銷履歷或有機驗證的水果為材料入甜點。（記者楊媛婷攝）

