為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開學第2天 彰縣代理教師還缺4人！ 教育處揭最新進展

    開學第2天，彰化縣府教育處證實，開學前縣內原本還有8名代理教師缺額，如今只剩4名。圖為昨天彰化縣警方護童專案，員警牽著學童過馬路，守護孩子上學安全。（彰化縣警察局提供）

    開學第2天，彰化縣府教育處證實，開學前縣內原本還有8名代理教師缺額，如今只剩4名。圖為昨天彰化縣警方護童專案，員警牽著學童過馬路，守護孩子上學安全。（彰化縣警察局提供）

    2025/09/02 12:25

    〔記者張聰秋／彰化報導〕開學第2天，彰化縣國中代理教師缺口再縮小！縣府教育處今天（2日）證實，開學前縣內原本還有8名代理教師缺額，如今只剩4名。教育處表示，這4名缺額學校目前正在辦理公開招聘流程，在招聘完成前，先以鐘點老師或校內教師兼課的「短代」方式應急，確保學生上課不中斷。

    儘管用「短代」解燃眉之急，教育處坦言，並非長久之計。短代雖能暫時補位，但師資來源不穩定，頻繁更換老師會讓學生難以適應，也增加學校行政負擔；多數學校仍希望能一次聘任一學期或一學年的代理教師，對學校、老師、學生3方都較有保障。

    薪水是否有吸引力 教育處：優於服務業

    外界關心代理教師薪水是否有吸引力，對此，教育處表示，薪資依學歷及是否具教師證有所差異，若持教師證但尚未考上正式教師，薪水與正式教師相近，差別不大；若僅有大學學歷或修過教育學程，薪資則會略低，雖然不如高科技產業高薪，但仍優於多數文科或商科畢業生投入服務業或補教業的待遇。

    教育處也強調，彰化縣仍是百萬人口大縣，相較於東部偏鄉或山區學校，代理教師願意前來應聘的情況相對較高，學校會持續透過招聘管道來解決代理教師荒，讓每位學生都能獲得相對穩定的教學資源。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播