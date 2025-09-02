開學第2天 彰縣代理教師還缺4人！ 教育處揭最新進展

開學第2天，彰化縣府教育處證實，開學前縣內原本還有8名代理教師缺額，如今只剩4名。圖為昨天彰化縣警方護童專案，員警牽著學童過馬路，守護孩子上學安全。（彰化縣警察局提供）

2025/09/02 12:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕開學第2天，彰化縣國中代理教師缺口再縮小！縣府教育處今天（2日）證實，開學前縣內原本還有8名代理教師缺額，如今只剩4名。教育處表示，這4名缺額學校目前正在辦理公開招聘流程，在招聘完成前，先以鐘點老師或校內教師兼課的「短代」方式應急，確保學生上課不中斷。

儘管用「短代」解燃眉之急，教育處坦言，並非長久之計。短代雖能暫時補位，但師資來源不穩定，頻繁更換老師會讓學生難以適應，也增加學校行政負擔；多數學校仍希望能一次聘任一學期或一學年的代理教師，對學校、老師、學生3方都較有保障。

薪水是否有吸引力 教育處：優於服務業

外界關心代理教師薪水是否有吸引力，對此，教育處表示，薪資依學歷及是否具教師證有所差異，若持教師證但尚未考上正式教師，薪水與正式教師相近，差別不大；若僅有大學學歷或修過教育學程，薪資則會略低，雖然不如高科技產業高薪，但仍優於多數文科或商科畢業生投入服務業或補教業的待遇。

教育處也強調，彰化縣仍是百萬人口大縣，相較於東部偏鄉或山區學校，代理教師願意前來應聘的情況相對較高，學校會持續透過招聘管道來解決代理教師荒，讓每位學生都能獲得相對穩定的教學資源。

