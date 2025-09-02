為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全年2.5倍！南市災後石綿清運超過8千噸 階段性任務完成

    南市災後石綿清運階段性任務完成。（南市環保局提供）

    2025/09/02 11:50

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲風災後，市府加強石綿廢棄物清理，至昨（1）日完成階段性任務，共清出超過8千噸石綿廢棄物，相當於不到2個月就達成去年一整年清運量的2.5倍。環保局表示，石綿清運登記申請方式，自9月8日起恢復向環保局提出申請，各區公所受理至9月5日為止。

    風災初期，清運作業多依民眾通報登記名單進行，但因屋頂多數尚未拆除，平均每日僅清出41公噸，效果有限。經環保局滾動檢討，改由里長主動協助帶路，清運量提升至每日平均242公噸；之後增派車輛人力，並採取「每日每區逐里清運」模式，效率大幅提升，每日平均達448公噸。截至9月1日為止，包括溪北16區及安南區共285里，都已完成至少一輪清運。

    後續申請，住宅類案件仍採簡化程序，民眾只需填寫申請表及切結書即可提出；非住宅類，則需填寫申請表並檢附完整資料，經環保局審查通過後再安排清運。申請表請至本局資源回收全民動起來網站（https://reurl.cc/z5O3NQ）下載填寫。

    台南市災後2個月內石綿清運總量超過8千公噸。（南市環保局提供）

