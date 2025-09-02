苗縣苗北地區洽辦監理業務不便 民眾盼增設服務據點提升便利性

苗栗縣僅苗栗市設有監理站，因頭份及竹南地區人口已逾20萬人，到苗栗監理站洽辦業務，車程需30分鐘以上，相當不便，圖為苗栗監理站外觀。（記者張勳騰攝）

2025/09/02 12:23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣僅苗栗市設有監理站，因頭份及竹南地區人口已逾20萬人，到苗栗監理站洽辦業務，車程需30分鐘以上，相當不便；在今（2）日縣務會議中希望能在苗北地區設立分站、服務中心或行動監理站；新竹監理所副所長林忠欽回應，設分站牽涉組織編制等，須報請公路局評估，若地方鄉親有需求，將增加到頭份市公所及衛生所合署辦公時段。

在今天的苗栗縣政府縣務會議中討論，近日有民眾反映，苗栗縣僅有苗栗市設有監理站，對於頭份市、竹南鎮及周邊鄉鎮市居民而言，往返路途遙遠，辦理監理業務相當不便；頭份市人口已突破10萬，對監理業務需求殷切，設立分站或服務據點，確有其必要性。縣長鍾東錦請縣府交通工務處積極與新竹監理所協調，規劃於苗北地區設立分站、服務中心或行動監理站常態化駐點服務，以提升行政效能及便民服務品質。

交通部公路局新竹區監理所副所長林忠欽指出，地方建議在苗北地區設立分站、服務中心等，因牽涉組織編制及辦公廳舍取得等問題，必須報請公路局評估可行性。惟目前每月第一、三週週四上午在頭份市衛生所、下午在頭份市公所派員進駐合署辦公，若地方有需求，將研擬每週都派員進駐辦公，方便地區民眾洽辦監理業務。

