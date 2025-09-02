立委黃建賓要求駁回東海岸風電開發 能源署、環境部當場允諾

藍營立委與經濟部能源署協商，反對離岸風電。（黃建賓立委服務處提供）

2025/09/02 12:25

〔記者劉人瑋／台東報導〕立法委員黃建賓、吳宗憲及蘇清泉立委辦公室主任今與經濟部能源署署長李君禮、環境部環境保護司司長徐淑芷針對離岸風電舉行協調會，黃建賓現場提出三點訴求，要求中央必須聽進民意駁回開發案，能源署、環境部也當場允諾，若業者後續送件，將依相關規定及民意嚴格審查，不會同意開發。

黃建賓指出，前經濟部長郭智輝曾承諾「只要地方不同意，中央也不會同意」，環境部長彭啓明更曾表達「不支持東部陸域風電」。黃建賓表示，先前他已公布民調，超過5成的台東鄉親反對風電，風電預定地的大武、長濱、成功更是高達7、8成反對，代表民意已非常明確。

黃建賓彙整自救會及鄉親意見提出三點要求，第一，能源主管機關經濟部應向環境部表達反對此項開發計畫的立場，並拒絕轉送環說書，在現階段就明確阻止開發案繼續前進。第二，若本案萬一送至環境部審查，環境部也應認定台亞風能8月12日會議無效，並參考彰化芳苑鋐威風力發電計畫，駁回此項開發計畫。第三，經濟部、環境部應將地方反對風電開發的意見，函轉台亞風能，表達地方意見及中央立場，讓業者不要再執意繼續推動開發。

黃建賓立委服務處表示，經濟部能源署署長李君禮指出會秉持「地方不同意，中央也不會同意」的原則，若業者後續送件，不會同意開發案；環境部環境保護司司長徐淑芷也說，目的事業主管機關經濟部初核通過才會送到環境部審查，環評階段民眾的意見非常關鍵，如果真的進到這一關，一定嚴格審查，並參考過去案例駁回開發案。

吳宗憲則表示，風電開發背後往往隱藏炒作土地、融資套利的黑幕，地球公民基金會也揭露，許多業者在取得許可後，地價翻漲數倍，再將股權轉售牟利，與綠能初衷背道而馳，並呼籲中央「不要再讓東部人背黑鍋」。

