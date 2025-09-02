3連假訂房兩樣情！ 花東脫離陰霾超越平均、雲嘉南低迷

今年9、10月有3個連假，訂房率調查目前顯示，全國約落在4成多，花東大致高於平均，雲嘉南偏低。（記者蔡昀容攝）

2025/09/02 12:07

〔記者蔡昀容／台北報導〕教師節、中秋節、國慶日連假將接連登場，交通部觀光署在連假開始前1個月，先行調查連假訂房率，目前大致落在4成至4成5。觀光署分析，花東在0403震災之後，訂房率首次超越全國平均，顯示旅遊信心逐漸回溫；反觀雲嘉南，受水災影響，訂房率偏低。

觀光署今天（2日）舉辦低碳旅遊宣傳活動。副署長黃荷婷受訪表示，今年出國熱度較去年趨緩，而針對9至10月的3個連假，國人多會安排旅行，觀光署按照往例，事先調查訂房狀況。

黃荷婷說明，根據連假前1個月的調查初估，各縣市3連假訂房率平均落在4成至4成5之間；中秋節國人傾向回家烤肉，因此訂房率較其他連假低，目前大約2成多。

各縣市3連假的訂房情況，黃荷婷指出，新北、基隆超過5成，推估是2縣市皆有舉辦大型活動，產生引客效果；苗栗、馬祖也高於平均，可能是房源供給較少。

黃荷婷表示，雲嘉南受水災影響，整體訂房率偏低，未來會針對災區加強力道，而台南在教師節連假訂房率有拉高。教師節、國慶連假，花東都高於全國訂房率，推估是地方政府及國家風景區管理處有推大型活動，這也是0403震災之後，花東訂房率首次高於平均。

不過，黃荷婷也強調，國人出遊規劃大多落在1週前左右，因此「1個月前的訂房率調查」僅是較為前期的參考，待時間更接近連假時，訂房率會再提升，也更接近實際情況。

