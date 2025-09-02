公車友善心運動推廣安全乘車 網路互動遊戲上線抽500元禮券

台北市「公車友善心運動」透過網路互動遊戲抽獎，推廣要招手、要禮讓、要緊握、要按鈴。（圖取自活動網站）

〔記者董冠怡／台北報導〕「公車友善心運動」已開跑，透過網路互動遊戲抽獎，推廣要招手、要禮讓、要緊握、要按鈴；開放市轄公私立小學申請進校宣導搭乘事項及視野死角；舉行頒獎典禮表揚優良駕駛，呼應今年主題「公車乘車安全」。公共運輸處表示，即起至九月底，挑戰網路互動遊戲「安安全全出遊趣」成功，填寫基本資料並留下對公車駕駛的暖心鼓勵，可抽全家超商500元禮券，共計80個名額。

已上線的網路互動遊戲（https://toucherfb.com/tpbus/2025lovedriver/index.html）有提前招手、適時按鈴、遠離禁止站立區、隨時緊握扶手4大闖關任務，民眾可幫「全全」準時招手、「安安」提早按鈴，讓駕駛知道要上、下車等，寓教於樂傳遞乘車安全觀念，活動期間至9月30日。

公運處指出，即起至9月20日，開放台北市公私立小學申請進校宣導公車安全搭乘事項及視野死角，或是相關教案，讓小朋友實際體驗學習如何安全搭公車，建立完整乘車安全觀念。此外，11月15日舉辦優良駕駛頒獎典離，將表揚150人，感謝付出與辛勞。

