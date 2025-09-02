為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超人氣！台南夜奇鴨巡迴夜市推全新周邊商品

    台南市長黃偉哲與夜奇鴨合照。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲與夜奇鴨合照。（台南市政府提供）

    2025/09/02 11:47

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市推出全新夜市吉祥物「夜奇鴨」，與台南市長黃偉哲快閃大東夜市和大東東夜市，並發放限量50元夜市券。經發局長張婷媛指出，暑假結束後，「夜奇鴨」仍會持續走訪台南各大夜市舉辦趣味活動，同時推出全新周邊商品。

    今年暑假「夜奇鴨」首次現身花園夜市與民眾同樂，大受好評，民眾爭相與「夜奇鴨」合影，也搶收集相關周邊商品，昨 （1日） 晚「夜奇鴨」出現在大東夜市與大東東夜市，陪伴遊客與民眾體驗夜市遊戲。

    黃偉哲表示，台南夜市兼具傳統樸實氛圍與多元飲食文化，深受旅客喜愛，將持續輔導攤商引入現代化經營模式，並精進公共空間治理與品牌行銷創新，積極朝向現代化、智慧化、永續發展的方向努力，創造更多市場價值。

    活動現場只要與「夜奇鴨」或充氣偶合影，上傳至社群平台，並至台南市市場處臉書「台南市市場巡禮」按讚，即可獲吉祥物周邊商品抽獎資格及限量夜市銅板抵用券。參加夜市小遊戲的民眾也有機會將「夜奇鴨」周邊商品帶回家。

    市場處代理處長林士群表示，市場處將在活動最終場抽出限量「夜奇鴨頸枕」的幸運得主，請隨時關注臉書「台南市市場巡禮」訊息。

    經發局張婷媛局長與市場處林士群代理處長發放夜市券。（台南市政府提供）

    經發局張婷媛局長與市場處林士群代理處長發放夜市券。（台南市政府提供）

    夜奇鴨將持續走訪台南各大夜市舉辦趣味活動。（台南市政府提供）

    夜奇鴨將持續走訪台南各大夜市舉辦趣味活動。（台南市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播