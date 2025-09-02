超人氣！台南夜奇鴨巡迴夜市推全新周邊商品

台南市長黃偉哲與夜奇鴨合照。（台南市政府提供）

2025/09/02 11:47

〔記者王姝琇／台南報導〕南市推出全新夜市吉祥物「夜奇鴨」，與台南市長黃偉哲快閃大東夜市和大東東夜市，並發放限量50元夜市券。經發局長張婷媛指出，暑假結束後，「夜奇鴨」仍會持續走訪台南各大夜市舉辦趣味活動，同時推出全新周邊商品。

今年暑假「夜奇鴨」首次現身花園夜市與民眾同樂，大受好評，民眾爭相與「夜奇鴨」合影，也搶收集相關周邊商品，昨 （1日） 晚「夜奇鴨」出現在大東夜市與大東東夜市，陪伴遊客與民眾體驗夜市遊戲。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，台南夜市兼具傳統樸實氛圍與多元飲食文化，深受旅客喜愛，將持續輔導攤商引入現代化經營模式，並精進公共空間治理與品牌行銷創新，積極朝向現代化、智慧化、永續發展的方向努力，創造更多市場價值。

活動現場只要與「夜奇鴨」或充氣偶合影，上傳至社群平台，並至台南市市場處臉書「台南市市場巡禮」按讚，即可獲吉祥物周邊商品抽獎資格及限量夜市銅板抵用券。參加夜市小遊戲的民眾也有機會將「夜奇鴨」周邊商品帶回家。

市場處代理處長林士群表示，市場處將在活動最終場抽出限量「夜奇鴨頸枕」的幸運得主，請隨時關注臉書「台南市市場巡禮」訊息。

經發局張婷媛局長與市場處林士群代理處長發放夜市券。（台南市政府提供）

夜奇鴨將持續走訪台南各大夜市舉辦趣味活動。（台南市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法