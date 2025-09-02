小貨車滿載鋼管超出車身190公分上國道 警方攔查告發最高罰1萬8千

小貨車車身總長586公分，裝載的鋼管超出車身約190公分，已逾車輛全長30%，警方當場開單告發。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/09/02 11:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有小貨車裝載鋼管於昨（1）日上午8點多，行經國道1號南向52公里桃園路段，疊滿的鋼管超出車身達190公分，國道公路警察局第一公路警察大隊員警巡邏發現，在安全處所將該車攔停，經會同駕駛人丈量，車身總長586公分，貨物已超過車輛全長30%，立即依規定製單舉發。

警方表示，裝載貨物超長可依道路交通管理處罰條例第29條第1項1款，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，呼籲用路人裝載貨物必須在底板分配平均，不得前伸超過車頭以外，體積或長度非框式車廂所能容納者，伸後長度最多不得超過車輛全長30%，並應在後端懸掛危險標識，日間用三角紅旗，夜間用紅燈或反光標識，而廂式貨車裝載貨物不得超出車廂以外。

國道警方表示，為防制事故發生，將持續加強取締包括裝載貨物超過規定，包含長度、寬度、高度及重量，以及裝載貨物不穩妥及機件脫落、輪胎胎紋深度不符合規定等違規項目。

