    首頁　>　生活

    亨氏「芥末醬」驗出致癌農藥 菲律賓「香蕉醬」藏工業色素

    國際知名品牌HEINZ亨氏的黃芥末醬，被檢出禁用農藥「環氧乙烷」。（食藥署提供）

    國際知名品牌HEINZ亨氏的黃芥末醬，被檢出禁用農藥「環氧乙烷」。（食藥署提供）

    2025/09/02 11:31

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣曾因蘇丹紅事件掀起食安風暴，如今又有工業染料混入食品！食藥署今（2日）公布最新邊境查驗結果，其中3批由「北岸有限公司」自菲律賓進口的「香蕉醬」，被檢出禁止用於食品的工業染料「橙黃G」，全數4.7公噸遭退運或銷毀，食藥署也宣布，未來1年菲律賓報驗的調味醬都將進行100%檢驗著色劑，合格後才可輸入。

    值得注意的還有，國際知名品牌HEINZ亨氏的「芥末醬」也爆出違規，進口商廣成國際自美國輸入的亨氏芥末醬，被驗出每公斤殘留1.7毫克的禁用農藥「環氧乙烷」。環氧乙烷在部分國家雖被當作農藥使用，但因具致癌風險，台灣已全面禁止添加於食品，依「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷檢出值應低於檢測定量極限每公斤0.1毫克，全批192件產品只能全數退運或銷毀。

    最新公布的邊境不合格品項共18批，其中農藥殘留仍是最大宗，包括美國亨氏芥末醬、越南鮮榴槤（3批）、結球白菜、冷凍白芭樂與八角，澳洲鮮茂谷柑、日本蔥、中國桑茶粉（2批）、泰國香蘭草片及義大利米，全數因檢出超標或不得檢出農藥而遭攔截。此外，還有印尼泡芙球被檢出黃麴毒素超標，挪威果凍則因甜味劑含量不符規定無法入關。

    正值榴槤產季，食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，此次越南鮮榴槤3批違規，分別由「樂高蔬果國際有限公司」、「橋蓮貿易有限公司」及「龍鎧有限公司」報驗，檢出滅達樂、亞托敏、撲克拉與克美素等不合格農藥殘留，均屬不得檢出或超過法規容許值，產品全數退運或銷毀，並針對業者維持逐批查驗。

    他補充，近半年（2月25日至8月25日）越南鮮榴槤報驗723批，其中19批不合格，不合格率2.6%，原因包含重金屬鎘與農藥殘留。食藥署已自7月22日至10月1日，對越南榴槤在邊境實施逐批查驗，嚴格把關。

    3批由「北岸有限公司」報驗的菲律賓「香蕉醬」，被檢出工業染料「橙黃G」。（食藥署提供）

    3批由「北岸有限公司」報驗的菲律賓「香蕉醬」，被檢出工業染料「橙黃G」。（食藥署提供）

