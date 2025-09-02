從雲林花生到屏東芋頭 幼兒園教學卓越獎入圍名單出爐

以「芋頭」為課程主題的屏東縣來義國小附幼入圍教學卓越獎。（教育部提供）

2025/09/02 11:24

〔記者林曉雲／台北報導〕老師有多會教？教育部教學卓越獎是全國學校和老師的「比武大會」，幼兒園教學卓越獎入圍名單今（2）日公布，包括擁有獨特的花生文化與產業特色的雲林縣馬光國小附幼、以「芋頭」為課程主題的屏東縣來義國小附幼等10所幼兒園闖過首關，11月28日將揭曉大獎得主，金質獎團隊可獲60萬元獎金，銀質獎可獲30萬元獎金。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，今（2025）年度教學卓越獎共有27所幼兒園，由地方政府推薦進入複選，入圍的10所幼兒園包括高雄市立鳥松幼兒園、台北市濱江國小附幼、新竹縣東興國小附幼、屏東縣來義國小附幼、國立清大附小附幼、雲林縣馬光國小附幼、嘉義市世賢國小附幼、台南市下營國小附幼、新北市山佳國小附幼、台南市立第六幼兒園。

蔡宜靜舉例，雲林縣馬光國小附幼擁有獨特的花生文化與產業特色，透過繪本帶領幼兒踏出教室走入家鄉，讓知識是聞得到、摸得著的真實體驗，幼兒在真實熟悉的生活情境中學習觀察、分析、歸納與探究能力；台南市立第六幼兒園以「公民審議精神從小扎根」為目標，課程設計融入情境式教學、社區走讀、繪本討論與戲劇創作，引導幼兒認識氣候變遷與生活環境的關聯，並學習表達想法、傾聽他人、尊重不同觀點，逐步奠定公民審議的基礎素養。

屏東縣來義國小附幼課程以「芋頭」為主題，展開一段從土地出發、走入生活、連結文化的教學旅程，透過雙手觸摸山芋與水芋的差異，用眼睛觀察芋頭的生長樣貌，從味蕾品嘗到香氣四溢的料理，甚至將對芋頭的感受化作繪畫與創作，在遊戲與實作中學會表達、合作與欣賞。

此外，嘉義市世賢國小附幼秉持「每次的小發現是幼兒們的大世界」理念，帶領幼兒走入綠園道，探索大自然中的新奇事物，學會觀察、表達與合作，在遊戲中培養創造力與環境意識，將綠園道轉化為移動教室與成長樂園。

嘉義市世賢國小附幼把綠園道作為移動教室，入圍教學卓越獎。（教育部提供）

