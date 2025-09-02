為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    枋山風電案 屏縣府回應：從未同意也未獲通知

    枋山鄉一處農地已經進行動工，廠商強調是「測風」用，並非風機。（記者陳彥廷攝）

    枋山鄉一處農地已經進行動工，廠商強調是「測風」用，並非風機。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/02 11:13

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東枋山鄉楓港村的陸域風機案，昨天舉行第三度說明會，雖說是說明會，卻被村民發現在麻里巴大橋下的一處農地已經開挖大洞，偷襲開工引發居民不滿，前往拉布條抗議。

    開發商瑞風能源雖回應，該案屬環評委員要求的測試案，1年之後就拆除，並已向相關機關回應，但屏縣府則是在昨天晚間回應「無論該公司是測試或實際開發動工，縣府都未接獲申請」，且可能已經涉及農地違規使用，將農業處等相關單位盡速前往稽查處理。

    屏盛公司委託瑞風能源於枋山鄉所建置的陸域風機案，6月底進行環評時，評委要求進行更詳細的數據，因此於案場中心點進行測試，經地主及附近農民同意後施作，且於施工前早已行文屏東縣政府城鄉發展處建築管理科、屏東縣農業處林業及保育科，也有發函通知枋山鄉公所，與目的事業主管機關經濟部能源署也做過申設程序的澄清。

    不過，繼下午發出「本開發案尚在環境部辦理環評專案小組初審，本府從未同意本案開發，並明確表示務必確保地方居民權益！」的屏東縣政府，昨天晚間並再就該案回應，指無論該公司是測試或實際開發動工，縣府都未接獲申請，已經涉及農地違規使用，將請農業處等相關單位盡速前往稽查處理。

