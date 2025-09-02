台灣國際海纜又斷 李宗霖籲強化嚇阻中國破壞海纜、提升通訊韌性

我國海纜一再遭破壞斷訊，南市議員李宗霖籲請政府要強化嚇阻中國破壞海纜能力。（李宗霖服務處提供）

2025/09/02 11:11

〔記者王俊忠／台南報導〕昨日海底電纜EAC2又遭破壞，無黨籍台南市議員李宗霖於今天表示，台灣24條海纜中已有8條損壞，嚴重影響網路通訊安全。這是中國灰色作戰對台灣國安的挑戰，政府必須升高應對層級，從法律、國防到技術全面佈局，提升韌性。

「台灣應強化法律威懾力，並在國防層級建立更具嚇阻效果的應對機制」。李宗霖指出，今年6月，台南地方法院已對我國首宗海纜遭破壞的刑案作出宣判，1艘具中資背景的權宜輪「宏泰58號」因蓄意切割海纜，其中國籍王姓船長僅被依《電信管理法》判刑3年，台灣明顯無適用應對灰色作戰的法律工具。

請繼續往下閱讀...

在通訊備援方面，李宗霖認為，目前唯一低軌衛星備援僅有中華電信與英商Eutelsat OneWeb合作，但頻寬仍不足。國防部也曾坦言，無法滿足戰時通訊需求。雖然台灣太空中心計劃2027年之前發射首顆低軌衛星，但太空中心也表示須達120顆才能滿足需求。

李宗霖呼籲，台灣應加速引進已部署超過8200顆衛星、於俄烏戰爭中展現高效通訊韌性的Starlink，補強通訊弱點，捍衛網路主權與國安穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法