台中海洋館門票不便宜 議員提案中市民免費

台中海洋館目前試營運中。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/02 11:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中海洋館目前正在試營運，目前成人票打8折400元，但是一旦正式營運就要500元，非常貴，民進黨台中市議員周永鴻今（2日）在議會提案，呼籲市政府應比照市長盧秀燕任期初期對「台中花博」的政策，讓台中市民憑身分證即可不限次數免費參觀台中海洋館，以回饋市民；黨團總召王立任表示，黨籍議員好的建議會支持，會跟黨員成員充分討論後，再決定是否以黨團名義提出。

對此，觀旅局表示，為確保設施維護、專業經營與服務品質，海洋館採行「使用者付費」模式，與各地運動中心的經營模式相同，藉此維持長期營運所需的財務穩健與專業管理，未來也將持續檢討票價政策與營運情形，兼顧市民權益與場館的永續發展。

台中海洋館8月21日至9 月25日試營運，這段時間成人票打8折400元，但若正式營運就達500元。

周永鴻指出，台中海洋館的興建經費高達13億元，主要來自全體市民的稅金。他強調，既然市民是出資者，理應優先享有免費參觀的權利。

周永鴻強調，「市民花錢，市民免費！」，盧市長當年的理念，認為海洋館作為一項屬於全體市民的公共建設，市府也應比照辦理。他主張，此舉不僅能讓市民感受到市政建設的實質回饋，也能鼓勵更多市民親近海洋教育。

周永鴻同時建議，免費參觀對象應僅限台中市民，而外縣市及外籍遊客仍維持收費。他表示，這既能保障市民權益，也能確保營運經費來源，讓海洋館能永續經營。

觀旅局表示，花博活動屬於短期性展覽，與長期營運的台中海洋館不同，海洋館營運期至少至民國132年，市府投入經費9.2億元，OT營運廠商實際投資金額已超過5億元，雙方共同致力於建立永續經營的公共設施。

台中海洋館試營運中，議員提案要求中市民免費。（記者蘇金鳳攝）

