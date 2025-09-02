9/7深夜迎來月全食！全台各地可見暗紅色大滿月 精華時段曝

2025年9月7日至8日月全食地影橫截面圖。（圖由中央氣象署提供）

2025/09/02 11:17

〔記者林志怡／台北報導〕中央氣象署表示，今（114）年9月7日深夜至9月8日凌晨將出現月全食的天文現象，在天候條件許可下，自9月7日23時27分起，台灣各地皆可全程見到月食過程，其中，8日1時30分至2時53分的月面全食階段，將可見到暗紅色的大滿月月面。

本次月全食的全部過程，自台灣時間9月7日23時27分起，由「半影食始」揭開序幕、8日0時27分「初虧」、1時30分「食既」、2時12分「食甚」、2時53分「生光」、3時57分「復圓」，最後在4時57分「半影食終」結束，共歷時5小時又30分鐘，其間於1時30分至2時53分是最精華的全食階段，計1小時23分鐘。

本次月食發生時月亮位於南方至西南方天空，建議民眾選擇南方至西南方地平較無地物遮掩的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。9月7日23時20分起，氣象署將提供月全食之網路直播服務，歡迎民眾屆時透過直播觀賞。

此外，氣象署進一步說明，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段時，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球週邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

據統計，本世紀（2001~2100年）全球各地預計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。上次台灣可見的月全食發生於2022年11月8日，下次則是2026年3月4日的月全食，台灣可見到月出帶食的現象。

2025年9月7日至8日月全食各階段時間表。（圖由中央氣象署提供）

