    首頁　>　生活

    「產業新尖兵計畫」助15歲到29歲待業民眾 訓練技能銜接職場

    「產業新尖兵計畫」協助蔡家綺學習新技能，順利進入精誠資訊工作。（桃竹苗分署提供）

    「產業新尖兵計畫」協助蔡家綺學習新技能，順利進入精誠資訊工作。（桃竹苗分署提供）

    2025/09/02 10:59

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「產業新尖兵計畫」而順利找到新工作的學員蔡家綺，從世新大學廣播電視電影學系畢業後，投入品牌行銷工作，因看好資訊科技產業未來發展，決定參加「前端工程師就業養成班」，結訓後已進入精誠資訊擔任前端工程師，如今薪資較前一份工作甚至已有翻倍成長。

    蔡家綺說，她考量品牌行銷工作增加與薪資成長不成正比、資訊科技產業具未來性等，得知桃竹苗分署開辦「前端工程師就業養成班」後，決定辭去工作改學新技能，經5個多月密集訓練而具備完成實務專案的技術能力；她在精誠資訊工作後，起薪超過4萬元，經過穩定就業2年的加薪，薪資更大幅成長。

    除了薪資成長，蔡家綺受訓期間，領取勞動部每個月提供的訓練獎勵金，也讓她待業期間的經濟負擔減輕不少，桃竹苗分署長賴家仁說，勞動部8月13日公告「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，加碼補助訓練獎勵金，從原本每月8000元提升到1萬元，每人最高獎勵金已從9萬6000元提高到12萬元，盼讓青年安心受訓。

    桃竹苗分署今年的「產業新尖兵計畫」已協助逾930位青年順利就業，賴家仁說，目前開辦「人工智慧與商業數據分析職場菁英養成班」、「資安與雲端架構工程師養成班」、「國際經貿管理菁英班：商務日語組」等課程共20班，開放15歲到29歲的待業民眾報名，相關資訊可電洽（03）485-5368轉1378。

    「產業新尖兵計畫」協助待業民眾學習技能以順利銜接職場。（桃竹苗分署提供）

    「產業新尖兵計畫」協助待業民眾學習技能以順利銜接職場。（桃竹苗分署提供）

    「產業新尖兵計畫」協助待業民眾學習技能以順利銜接職場。（桃竹苗分署提供）

    「產業新尖兵計畫」協助待業民眾學習技能以順利銜接職場。（桃竹苗分署提供）

    熱門推播