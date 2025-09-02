為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北環保局再生家具開學特賣 持學生證享優惠

    新北再生家具開學特賣會將於9月4及13日舉行，凡出示學生證件享限定優惠。（記者翁聿煌攝）

    新北再生家具開學特賣會將於9月4及13日舉行，凡出示學生證件享限定優惠。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/02 10:52

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為減輕學生族群在外租屋經濟壓力，將於9月4日及13日下午1點半至5點於新北市再生家具展售中心舉辦「小家電暨開學季家具特賣會」，現場將展售超過300件二手家具及家電，凡出示有效學生證件即可享有「消費每滿500元現折100元」的限定優惠，歡迎民眾前往參觀選購。

    環保局說明，新北市再生家具展售中心於109年成立，展場內設有座椅、沙發、床具、桌類、家電及收納等6大類二手好物，迄今已累計近3700位民眾到訪，售出二手家具已超過2300件，販賣所得達62萬元，全數捐入「新北市好日子愛心大平台」作為急難救助使用，讓消費也能發揮公益力量。

    環保局說，往年開學季辦理特賣會吸引多民眾到場消費選購，今年加開場次，平日場於9月4日、假日場在9月13日，特賣時間皆為下午1點半至5點，現場將展售各式實用小家電，如:檯燈、熱水壺、烤箱、氣炸鍋、料理鍋、吹風機等小型家電，並有座椅、桌類、沙發、收納櫃等二手家具，凡現場結帳時出示有效學生證件，即享有消費500元內現折50元、每滿500元即現折100元的限定優惠，展售地點為新店區安康路二段120號地下1樓新北市再生家具展售中心，有興趣民眾歡迎參觀選購。

    環保局補充，新北市再生家具展售中心於每月第1週週四及第2、4週的週六下午1時30分至下午5時開放展售參觀，民眾也可透過「再生家具拍賣網」線上選購。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播