新北環保局再生家具開學特賣 持學生證享優惠

新北再生家具開學特賣會將於9月4及13日舉行，凡出示學生證件享限定優惠。（記者翁聿煌攝）

2025/09/02 10:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為減輕學生族群在外租屋經濟壓力，將於9月4日及13日下午1點半至5點於新北市再生家具展售中心舉辦「小家電暨開學季家具特賣會」，現場將展售超過300件二手家具及家電，凡出示有效學生證件即可享有「消費每滿500元現折100元」的限定優惠，歡迎民眾前往參觀選購。

環保局說明，新北市再生家具展售中心於109年成立，展場內設有座椅、沙發、床具、桌類、家電及收納等6大類二手好物，迄今已累計近3700位民眾到訪，售出二手家具已超過2300件，販賣所得達62萬元，全數捐入「新北市好日子愛心大平台」作為急難救助使用，讓消費也能發揮公益力量。

環保局說，往年開學季辦理特賣會吸引多民眾到場消費選購，今年加開場次，平日場於9月4日、假日場在9月13日，特賣時間皆為下午1點半至5點，現場將展售各式實用小家電，如:檯燈、熱水壺、烤箱、氣炸鍋、料理鍋、吹風機等小型家電，並有座椅、桌類、沙發、收納櫃等二手家具，凡現場結帳時出示有效學生證件，即享有消費500元內現折50元、每滿500元即現折100元的限定優惠，展售地點為新店區安康路二段120號地下1樓新北市再生家具展售中心，有興趣民眾歡迎參觀選購。

環保局補充，新北市再生家具展售中心於每月第1週週四及第2、4週的週六下午1時30分至下午5時開放展售參觀，民眾也可透過「再生家具拍賣網」線上選購。

