    首頁　>　生活

    雞籠中元祭週五晚間水燈花車遊行 17時到23時市區交管

    雞籠中元祭9月5日辦理放水燈花車大遊行，基隆市區將進行交通管制；圖為當天交通管制時間內，位於市區交管範圍的停車場。（圖為基隆市政府提供）

    雞籠中元祭9月5日辦理放水燈花車大遊行，基隆市區將進行交通管制；圖為當天交通管制時間內，位於市區交管範圍的停車場。（圖為基隆市政府提供）

    2025/09/02 10:48

    〔記者俞肇福／雞籠報導〕傳承迄今171年的「鷄籠中元祭」，本週五（5日）進入重頭戲的放水燈花車大遊行，由輪值主普的吳姓宗親會、其餘各姓宗親會陣頭隊伍及花車表演等組成遊行隊伍，繞行市區重要道路，17時到23時的市區道路交管、公車改道；基隆市政府提醒，民眾將汽機車停放在停車場前，請注意是否位於交管區域內，以免屆時無法於交管時間內駛出。另外，因應9月5日放水燈遊行，台馬運輸船的新台馬輪暫停辦理運載車輛、貨物服務。

    基隆市政府文化觀光局指出，9月5日雞籠中元祭重頭戲-放水燈花車大遊行，市區道路將實施交通管制，管制時間內所有車輛禁入市區，醫療用電動代步車等輔具除外；另外，東岸高架橋（中正路）及西岸高架橋（中山一路）連接國道1號雙向不管制，正常通行。各姓氏水燈頭花車遊行後，約23時40分開始在望海巷施放。

    市府備有免費接駁公車，5日21時30分到22時10分，基隆市政府後門（中正路）臨時招呼站，載送民眾到放水燈會場；23時30分到12時，在望海巷放水燈會場外有加班的市公車開至城際轉運站。

    另外，新台馬輪位於基隆港西二碼頭，屬交通管制範圍內，暫停辦理運載車輛、貨物服務1次，當天抵達基隆及欲搭乘新台馬輪的旅客，做好行程交通規劃。

    雞籠中元祭9月5日辦理放水燈花車大遊行，基隆市區將進行交通管制；圖為放水燈結束後，大眾運輸回台北的相關訊息。（圖為基隆市政府提供）

    雞籠中元祭9月5日辦理放水燈花車大遊行，基隆市區將進行交通管制；圖為放水燈結束後，大眾運輸回台北的相關訊息。（圖為基隆市政府提供）

    雞籠中元祭9月5日辦理放水燈花車大遊行，基隆市區將進行交通管制；圖為當天交通管制時間內，交管範圍相關路線位置圖。（圖為基隆市政府提供）

    雞籠中元祭9月5日辦理放水燈花車大遊行，基隆市區將進行交通管制；圖為當天交通管制時間內，交管範圍相關路線位置圖。（圖為基隆市政府提供）

    雞籠中元祭於9月5日晚間辦理放水燈花車大遊行，新台馬輪將暫停運送車輛與貨物1航次，搭乘新台馬輪旅客請預做規劃因應。（記者俞肇福攝）

    雞籠中元祭於9月5日晚間辦理放水燈花車大遊行，新台馬輪將暫停運送車輛與貨物1航次，搭乘新台馬輪旅客請預做規劃因應。（記者俞肇福攝）

    圖
    圖
