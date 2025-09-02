澎湖龍門安良廟王船選材現神蹟 擲筊樟木立即有貨源

神蹟顯現，安良廟要用的樟木，台南有貨主願意售出。（龍門安良廟提供）

2025/09/02 10:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕龍門安良廟大前天（8月30日）舉辦「楊朱張三府千歲千秋寶艦舟參選材儀式」。由千歲首、鄉老數名暨主任委員蘇文鈞、副主任委員林志寬、眾委員及總幹事楊昭武、法師長洪瑞達共同主持，並邀請造船與彩繪師傅出席參與，選材出現神蹟，擲筊樟木後立即有台南貨主願意售出。

當日舟參選材有杉木與樟木2種，儀式中眾人向主祀李府王爺恭請上香稟告，擲筊請示舟參用材。最終由李府王爺聖裁，指定以樟木為舟參之料，並確定舟龍骨規制為9尺9寸，寓意「長長久久」，庇佑地方平安。

儀式前，造船師傅曾表示樟木極為稀少，事前雖已聯絡不少同行，卻始終無法找到合適的木材，因此當場直言：「若真由李府王爺選中樟木，恐怕將面臨極大困難。」然而在儀式過程中，李府王爺仍堅定裁示「必用樟木」。

總幹事楊昭武隨即安慰師傅：「王爺若有聖裁，自有祂的用意，必會庇佑你尋得樟木作舟參。」令人驚奇的是，儀式結束僅半小時後，造船師傅便接獲同行來電，告知正好有一樟木可供使用，並立即確認其尺寸合宜。

此一「神蹟」顯化，令現場人員嘖嘖稱奇，無不感佩李府王爺顯靈護佑，庇祐舟參建造順利圓滿。舟參為千秋寶艦之首件，象徵啟航納福、承載平安。此次樟木舟參的確定，不僅展現信仰莊嚴，更見證神明庇佑的不可思議。

隨著舟參定寶，寶艦建造工作即將展開，系列千秋慶典活動也正式啟動。誠摯邀請各界信眾踴躍參與，共同體驗傳統信仰文化之美，並祈願李府王爺與楊朱張三府千歲庇佑地方，風調雨順、國泰民安、合境平安。

龍門安良廟千秋寶艦舟參選材，進行擲筊決定。（龍門安良廟提供）

龍門安良廟即將舉行千秋寶艦興建儀式，邀請各界善信參加。（龍門安良廟提供）

