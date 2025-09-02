為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖龍門安良廟王船選材現神蹟 擲筊樟木立即有貨源

    神蹟顯現，安良廟要用的樟木，台南有貨主願意售出。（龍門安良廟提供）

    神蹟顯現，安良廟要用的樟木，台南有貨主願意售出。（龍門安良廟提供）

    2025/09/02 10:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕龍門安良廟大前天（8月30日）舉辦「楊朱張三府千歲千秋寶艦舟參選材儀式」。由千歲首、鄉老數名暨主任委員蘇文鈞、副主任委員林志寬、眾委員及總幹事楊昭武、法師長洪瑞達共同主持，並邀請造船與彩繪師傅出席參與，選材出現神蹟，擲筊樟木後立即有台南貨主願意售出。

    當日舟參選材有杉木與樟木2種，儀式中眾人向主祀李府王爺恭請上香稟告，擲筊請示舟參用材。最終由李府王爺聖裁，指定以樟木為舟參之料，並確定舟龍骨規制為9尺9寸，寓意「長長久久」，庇佑地方平安。

    儀式前，造船師傅曾表示樟木極為稀少，事前雖已聯絡不少同行，卻始終無法找到合適的木材，因此當場直言：「若真由李府王爺選中樟木，恐怕將面臨極大困難。」然而在儀式過程中，李府王爺仍堅定裁示「必用樟木」。

    總幹事楊昭武隨即安慰師傅：「王爺若有聖裁，自有祂的用意，必會庇佑你尋得樟木作舟參。」令人驚奇的是，儀式結束僅半小時後，造船師傅便接獲同行來電，告知正好有一樟木可供使用，並立即確認其尺寸合宜。

    此一「神蹟」顯化，令現場人員嘖嘖稱奇，無不感佩李府王爺顯靈護佑，庇祐舟參建造順利圓滿。舟參為千秋寶艦之首件，象徵啟航納福、承載平安。此次樟木舟參的確定，不僅展現信仰莊嚴，更見證神明庇佑的不可思議。

    隨著舟參定寶，寶艦建造工作即將展開，系列千秋慶典活動也正式啟動。誠摯邀請各界信眾踴躍參與，共同體驗傳統信仰文化之美，並祈願李府王爺與楊朱張三府千歲庇佑地方，風調雨順、國泰民安、合境平安。

    龍門安良廟千秋寶艦舟參選材，進行擲筊決定。（龍門安良廟提供）

    龍門安良廟千秋寶艦舟參選材，進行擲筊決定。（龍門安良廟提供）

    龍門安良廟即將舉行千秋寶艦興建儀式，邀請各界善信參加。（龍門安良廟提供）

    龍門安良廟即將舉行千秋寶艦興建儀式，邀請各界善信參加。（龍門安良廟提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播