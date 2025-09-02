食藥署長回應福島食品「日本吃開心」惹議 林靜儀：我失言比他多

衛福部次長林靜儀（左）表示，對於日本福島五縣食品的管理，這幾年逐步依照國際原子能總署的資訊及科學上的證據來做一些調整。（記者林惠琴攝）

2025/09/02 10:33

〔記者林惠琴／台北報導〕食藥署近日預告全面取消針對日本福島食品的進口管制，不再逐批查驗，也不必出示輻射檢測、產地證明等「雙證」，食藥署長姜至剛回應時指出，去年600多萬名國人赴日本「在當地也吃得很開心」，被外界視為失言，衛福部次長林靜儀今（1日）被問及時表示，「姜署長是很少失言的人吧！我失言應該比他多吧！」

林靜儀指出，對於日本福島五縣食品的管理，這幾年逐步依照國際原子能總署的資訊及科學上的證據來做一些調整，這一次的預告就是希望恢復跟其他國家一樣的管理方式。

林靜儀強調，一直以來，對於日本食品的管理就是秉持在日本國內 不會流通的食品，就沒有機會來到台灣，而日本國內合格的食品要來台，則要符合我國的食安法。

林靜儀指出，暑假期間，相信日本是一個很熱門的景點，那大家暑假期間在日本可以安心吃的話，回來台灣再加上食安法的管理，可以更安心的食用，現在就是恢復到一般管理、跟其他國家食品用一樣的管理，當然進來台灣還是要依照我國食安法在邊境抽驗。＃

