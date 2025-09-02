風災慰助金審核爭議 北門區公所澄清認定以損壞面積非修繕面積

工廠屬非供人居住場所，依規定不符合慰助金申請。（北門區公所提供）

2025/09/02 10:27

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲風災慰助金審核標準引發爭議，民眾常將非慰助範圍計入，導致核定金額與預期不符。北門區公所表示，慰助金核發是以「實際損壞面積」為核定依據，而非「修繕面積」，提醒民眾若欲申復，應檢附符合規範的新事證照片，以利審查。

公所指出，根據內政部及本市所訂定的慰助金規定，慰助金核發主要依據屋頂（含採光罩）及外牆（含門窗）的實際損壞面積來分級。損壞面積達20平方公尺以上未滿100平方公尺者，每戶核發5萬元；損壞面積達100平方公尺以上者，每戶核發10萬元。若損壞面積未達20平方公尺，且為公寓大廈公共部分或非公寓大廈住屋，則分別有1萬元或3千元的專戶慰助金。

區長林建男表示，審查過程中，最常見的爭議便是民眾誤將非屬慰助範圍的面積計入，然以下項目不列入損壞面積計算：室內裝潢（如天花板、隔間牆）、圍牆、非供人居住的場所（如倉庫、畜禽舍、資材室、魚塭工寮、溫室或工廠等）。部分民眾申請時，所提供的照片與資料仍包含上述不符規定的項目，導致案件無法順利通過審核。公所強調，核定金額是以實際災損為準，並非單純根據修繕單據上的費用或施作面積。

公所指出，民眾若對核定結果不服，可檢附新事證照片（如更清晰的災損照片，或能證明損壞面積符合標準的照片），向原申請區公所提出申復。此外，若對申復結果仍有疑義，也可循訴願途徑尋求救濟。

屬非慰助範圍，不計入損壞面積：圍牆鐵捲門、伸縮式遮雨棚、冷氣機遮雨棚、非住屋、活動車棚、紗窗等。（北門區公所提供）

