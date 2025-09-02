為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    風災慰助金審核爭議 北門區公所澄清認定以損壞面積非修繕面積

    工廠屬非供人居住場所，依規定不符合慰助金申請。（北門區公所提供）

    工廠屬非供人居住場所，依規定不符合慰助金申請。（北門區公所提供）

    2025/09/02 10:27

    〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲風災慰助金審核標準引發爭議，民眾常將非慰助範圍計入，導致核定金額與預期不符。北門區公所表示，慰助金核發是以「實際損壞面積」為核定依據，而非「修繕面積」，提醒民眾若欲申復，應檢附符合規範的新事證照片，以利審查。

    公所指出，根據內政部及本市所訂定的慰助金規定，慰助金核發主要依據屋頂（含採光罩）及外牆（含門窗）的實際損壞面積來分級。損壞面積達20平方公尺以上未滿100平方公尺者，每戶核發5萬元；損壞面積達100平方公尺以上者，每戶核發10萬元。若損壞面積未達20平方公尺，且為公寓大廈公共部分或非公寓大廈住屋，則分別有1萬元或3千元的專戶慰助金。

    區長林建男表示，審查過程中，最常見的爭議便是民眾誤將非屬慰助範圍的面積計入，然以下項目不列入損壞面積計算：室內裝潢（如天花板、隔間牆）、圍牆、非供人居住的場所（如倉庫、畜禽舍、資材室、魚塭工寮、溫室或工廠等）。部分民眾申請時，所提供的照片與資料仍包含上述不符規定的項目，導致案件無法順利通過審核。公所強調，核定金額是以實際災損為準，並非單純根據修繕單據上的費用或施作面積。

    公所指出，民眾若對核定結果不服，可檢附新事證照片（如更清晰的災損照片，或能證明損壞面積符合標準的照片），向原申請區公所提出申復。此外，若對申復結果仍有疑義，也可循訴願途徑尋求救濟。

    屬非慰助範圍，不計入損壞面積：圍牆鐵捲門、伸縮式遮雨棚、冷氣機遮雨棚、非住屋、活動車棚、紗窗等。（北門區公所提供）

    屬非慰助範圍，不計入損壞面積：圍牆鐵捲門、伸縮式遮雨棚、冷氣機遮雨棚、非住屋、活動車棚、紗窗等。（北門區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播