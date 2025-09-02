新北市央北重劃區文中預定地 議員提議五峰國中遷校

新北市新店區央北重劃區文中預定地，議員提議以遷校代替新設學校。（記者翁聿煌攝）

2025/09/02 10:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區央北重劃區近年發展快速，住宅大廈林立、住戶陸續遷入，學區規劃受重視，其中位於中正路與廿張路口的文中用地，議員陳儀君建議，基於少子化前景，設新校不如將新店現有的五峰國中遷到十四張文中用地，可以達到區域均衡效益，新校舍也有助於學子在地就學。

五峰國中校長呂治中說，五峰國中已有70年校史，社區與在地民眾對學校情感深厚，但現實環境上，新店的五峰與文山兩所國中距離較近，其中五峰國中校地1.8公頃，校內缺乏晴雨操場，運動空間易受天雨影響而不足，加上校舍老舊，難以獲得家長青睞。

陳儀君說，五峰與文山國中距離很近，文山國中的資優與特殊教育資源較豐富，使得五峰國中爭取學生比較吃虧，如果遷校到十四張，有新建校舍環境，鄰近十四張的大鵬里原本學區就在五峰，原本因為距離五峰較遠，不少學生改到一河之隔的台北市景興國中就讀，若能順利遷校，將有利區域均衡發展，學生在地就學。

呂治中說，地方民代對五峰國中的未來十分關心，包括議員黃心華也曾協助召開地方座談會，聽取社區和學校意見，站在學校立場，呂治中對樂觀其成，文中預定地要等2028年才會交給教育局，要遷校至少還要10年，在此之前教育局希望多聽聽地方意見，凝聚地方共識。

新北市新店區央北重劃區文中預定地正在整地。（記者翁聿煌攝）

