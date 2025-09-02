新南向國外青農來台實習 喝台灣茶、吃糕點體驗「產地到餐桌」

外國青農走讀彌勒果園，觀摩多樣化栽培的有機農場經營模式。（花蓮農改場提供）

2025/09/02 10:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕配合2019年政府新南向政策，推動國外青農來台實習，協助新南向國家青年累積農業專業，花蓮地區目前有11位分別來自菲律賓、印尼青農在農場實習，農業部花蓮區農業改良場長楊大吉說，除了課程外也舉辦參訪體驗活動，擴大交流。

農業部花蓮農改場長楊大吉說，自2019年起農委會推外國青農來台實習，農業部持續辦理，不僅建立外國人來台農業技術實習作業要點，建立實習農場審核管理機制，包括合作農場、產銷班、休閒農場、畜牧場、小地主大專業農政策輔導對象、農業部輔導的青農、農企業都可申請國外實習生，透過文化及技術交流，協助新南向國家青年累積農業專業，一方面也能補充農村人力，目前花蓮地區有1位印尼籍、10位菲律賓籍青農，在花蓮5處農場實習，且大多為有機農場。

農改場表示，農改場、花蓮縣農會也合作在日前舉辦參訪交流，10名菲律賓籍實習青農走訪瑞穗鄉2家農場，在好茶咖啡工作室，負責人謝瑋翔分享返鄉後的改變與創新，談到舞鶴特色「蜜香紅茶」，因為小綠葉蟬而實施有機耕作的契機，現場也進行杯測品評白鷺紅茶、金萱紅茶、青心大冇紅茶、柚花茶，茶湯特有的香氣風味層次，令參加品茶的菲律賓青農讚不絕口。

而台灣農業也因缺工，發展的「一人機械化管理」也成參訪重點，農民謝瑋翔在茶園示範操作站立式除草機、茶葉採收機、乘坐式施肥灑水設備與四軸植保機，也有效降低生產成本，都令學員印象深刻。

瑞穗鄉彌勒果園園主黃彥儒則帶領青農手做烘焙「老奶奶檸檬蛋糕」，原料採用園內有機檸檬，等待出爐之際，也帶國外青年走讀果園，一路上檸檬、芭樂、晚崙西亞、文旦、桃子、龍眼、樹葡萄等果樹及紫蘇、辣椒、山蘇與多樣野菜、龍眼，還隨手採收大快朵頤，國外青農也肯定「從產地到餐桌」的體驗設計與有機經營理念，希望將來回國後能夠朝向多元化有機農場的方向發展。

菲律賓青農品評花蓮舞鶴紅茶及柚花茶，不同風味層次讓青農驚豔。（花蓮農改場提供）

