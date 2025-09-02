為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    鞭炮殘屑滿街飛、空氣噪音污染 台中某宮廟被檢舉逾20案挨罰

    2025/09/02 10:24

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕中元普度將至，日前台中市一家宮廟舉辦遶境祈福活動及財神祝壽大典，燃放大量鞭炮，遭民眾檢舉逾20案，台中市環保局派員到場稽查，確認違反《空氣污染防制法》，開出罰單，最高可處10萬罰鍰。

    台中市環保局指出，這間宮廟舉辦遶境祈福活動及財神祝壽大典，同一時間消防局接獲20件檢舉案，主要是檢舉大量燃放鞭炮產生噪音與空氣污染，還有鞭炮殘屑散落影響環境。

    中市環保局稽查人員到場確認，發現燃燒紙錢及施放鞭炮，導致明顯粒狀污染物散佈於空氣中，已經違反了空污法，依法開罰1200元到10萬元罰鍰。

    中市環保局提醒，中元普度，從事祭祀活動時也需兼顧社區的環境生活品質，建議採取紙錢集中燒、注意噪音時段降低音量等措施，以減輕空氣及噪音污染；另依噪音管制法，在各類噪音管制區，晚上10時至翌日上午8時，除有特定節日或經核准之特殊民俗活動，不得施放爆竹煙火，違者也將開罰3000元至3萬元以下罰鍰。

