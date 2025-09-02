暨大附中迎開學！墨西哥、日本生齊聚 嗨玩摺紙、桌球交流

日本愛知縣立大學學生到暨大附中交流，指導日本傳統摺紙。（圖由暨大附中提供）

2025/09/02 10:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假結束、迎接開學，南投縣埔里鎮暨大附中展開國際交流，不僅有墨西哥交換生索菲亞（Sophia）加入學習，還有日本愛知縣立大學師生蒞校交流，分享日本傳統摺紙，展現台日友好與文化互動，促進學生國際觀。

暨大附中表示，來自墨西哥的交換生索菲亞，是由日月潭扶輪社引薦至附中就讀，並編入高二的語文實驗班一起上課，索菲亞到校後，除了課堂學習，也與同學參與體育課一起打桌球，迅速融入校園生活，她的到來不僅增添校園國際色彩，與學生們打成一片彼此學習，更展現出暨大附中推動國際教育的成果。

請繼續往下閱讀...

另外，日本愛知縣立大學今年蒞校交流已邁入第2年，自暑假起，參與接待的附中學生，就開始對交流內容做準備，除了蒐集台灣著名小吃與景點介紹，也製作簡報、英文講稿；日本的學生則介紹愛知縣立大學的特色，並帶來日本傳統摺紙體驗，與附中學生展開台日文化交流，讓雙方學生留下深刻印象。

暨大附中校長黃方伯表示，墨西哥國際交換生索菲亞的到來，以及日本愛知縣立大學師生的交流，讓附中學生能在日常學習接觸到多元文化，培養跨文化理解與國際視野，未來也將持續推動國際教育，提升學生語文學習並拓展國際觀。

墨西哥交換生索菲亞（前排右三）到暨大附中交流學習，並與同學參與桌球課。（圖由暨大附中提供）

