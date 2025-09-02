南投推廣中元節「以功代金」 全縣166家超商可辦理

南投縣廟宇響應「以米代金」，以減少紙錢燃燒造成的空氣污染。（南投縣環保局提供）

2025/09/02 10:11

〔記者張協昇／南投報導〕中元節將屆，各地普度法會及民眾祭拜「好兄弟」都會準備豐盛的供品與焚燒紙錢，但每燒1公斤的紙錢就會產生1.5公斤的二氧化碳，還會釋放出許多粒狀物、一氧化碳及揮發性有機物等污染物，南投縣政府呼籲民眾響應中元節各項環保祭祀行動，如「以功代金」、「以米代金」及「集中普度」等，該局並將提供紙錢集中收運服務，其中「以功代金」，在全縣166家超商即可辦理。

環保局長李易書表示，中元普度期間為民俗祭祀及焚燒紙錢高峰，環保局持續推動紙錢集中燒，鼓勵民眾、宮廟、公寓大廈、機關團體參與集中普度法會，同時可上環保局網站便民服務-申辦與表單下載「紙錢集中燃燒清運申請書」，協助運送至專爐集中焚燒，以減少紙錢燃燒造成的污染。

環保局強調，祭祀心誠則靈，建議民眾可採用平安米、鮮花、水果代替金紙，同樣可表達對神明的敬意，也可以將購買紙錢的費用，改捐款給需要幫助的弱勢團體，只要到全縣將166處的4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）門市，利用超商事務機選擇「以功代金」平台，就能進行捐款，既能積功德又能避免焚燒紙錢造成空氣污染，為環保盡一分心力。

中元節將屆，南投縣環保局人員至各廟宇宣導「以米代金」環保祭祀。（南投縣環保局提供）

中元節將屆，南投縣環保局提供紙錢集中燒服務。（南投縣環保局提供）

