即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    首頁　>　生活

    高市勞工博物館推兒童城市觀察員課程 捕捉城市勞動樣貌

    高市勞工博物館推兒童城市觀察員課程。（勞工局提供）

    高市勞工博物館推兒童城市觀察員課程。（勞工局提供）

    2025/09/02 10:11

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工博物館為推動勞動文化向下扎根，在「兒童勞動教育空間」推出限定課程「城市觀察員」，透過故事與鏡頭，讓小朋友捕捉城市裡的勞動樣貌，展現他們獨特的觀察力與想像力。

    課程由跨領域團隊共同策劃，暑假期間舉行，包括八珍冠頭工作室負責人陳珍儀、大樹文史協會理事長莊毅冠，及兒童文化設計師、studio uno創辦人林宇儂，內容結合繪本導讀、角色扮演與攝影實作。

    此次工作坊最具特色之處，在於將《兒童權利公約》中的「表達意見權」納入課程核心設計，勞博館認為，兒童不僅是受教者，更是能以自身角度理解並詮釋勞動世界的主體。

    活動透過繪本導讀與攝影實作，鼓勵學童以鏡頭為語言，記錄觀察並回應社會，讓兒童的意見與感受真正被聽見。

    勞工教育生活中心主任林晏瑩指出：「勞博館作為非體制教育的場域，尊重兒童的自主權，並提供探索與表達的空間，正是幫助下一代面對未來多元勞動市場的關鍵。」

    勞博館強調，此次工作坊不僅提供孩子們觀察與創作的平台，更彰顯館方對兒童權益與需求的重視，持續推動「兒童友善博物館」的平權理念，更多活動可上勞工博物館官網及FB粉絲專頁查詢。

