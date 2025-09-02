為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    不是蛋黃酥！排隊名店「阿振肉包」賣中秋月餅 老闆全說了

    鹿港阿振肉包在今年中秋節將推出「紅酒釀桂圓月餅」。（圖由鄭永豐提供）

    2025/09/02 10:14

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕蛋黃酥已成中秋市場的主力，全國知名的排隊名店「阿振肉包」卻要賣中秋月餅？沒錯，老闆鄭永豐表示，老店原名「振味珍」本來就是以賣漢式喜餅起家，他從小最怕的就是中秋節，因為都要幫忙做月餅、賣月餅，今年為了服務老客戶，再次推出「紅酒釀桂圓月餅」！

    鄭永豐說，他從小就在餅店長大，因為看到西式喜餅崛起，瓜分漢式喜餅的市場，讓他驚覺要轉換主力商品，才把店內原本只是搭配訂單所做的肉包饅頭進行改良來推出，當時老一輩認為「肉包單價低」，但他的想法不同，認為肉包可以天天吃，比漢式喜餅更加細水長流。

    靠著肉包打響知名度，也讓原店號的「振味珍」逐漸變成「阿振肉包」，「振」字就是來自父親鄭振山的名字，但鄭永豐只要每逢中秋節，就會手癢想要做月餅，為了有別於市場月餅的不同，決定拿出他私藏的紅酒，搭配頂級的桂圓，推出「紅酒釀桂圓月餅」。

    當全台灣餅店都在搶蛋黃酥市場，鄭永豐卻是反其道而行，改推復古版月餅，也受到老饕的喜愛，今年還沒開賣，就收到國內空調大廠董事長的訂單，鄭永豐說，今年預計9月15日開賣到中秋節10月6日，每日限量，售完為止，可先行預約。

    阿振肉包老闆鄭永豐，讓肉包走出新藍海。（資料照）

    熱門推播