快儲水！彰化市、和美鎮9/3凌晨起停水39小時 設49處供水站

自來水公司在彰化市與和美鎮設置46處臨時供水站，其中1站就在縣府廣場前，靠近台電大樓。（記者張聰秋攝）

2025/09/02 10:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕水來了！彰化市、和美鎮約8萬多戶自來水用戶，明天（3日）凌晨起，因南投縣鳥嘴潭下游管線改接工程將面臨長達39小時的停水。不過別慌，台灣自來水公司與彰化市公所已聯手在兩地設置共49處臨時供水站，白天就會陸續派水車將水桶加滿，確保民眾在停水期間用水無虞。

明天凌晨零時起，彰化市和美鎮受影響地區將全面停水，直到後天（4日）下午3點才能復水。這次大規模停水，主要是為了配合鳥嘴潭下游管線A-2-1改接工程施工。

為了協助民眾度過停水難關，自來水公司第十一區管理處特別設置了46處臨時供水站，彰化市公所也另外加設3處，總計49處供水站全面應戰。今天白天，水公司就會陸續出動水車，將供水站的大水桶加滿，且水質都經過檢測，合格後才會供應給民眾取用。

第十一區管理處長郭家憲表示，停水期間，水公司會隨時調派5輛水車巡迴各個供水站，確保水源充足。民眾如果發現家中沒有水了，可以前往附近的供水站取水。

這次的停水範圍包括了彰化市的中央里、中山里等61個里，以及和美鎮的詔安里、中圍里、中寮里、犁盛里，還有花壇鄉的岩竹村。

民眾最好提早於停水前6小時完成儲水，以備不時之需，停水期間務必關閉家裡的抽水機電源，以免馬達空轉損壞或引發火災。民眾若想確認最新停水進度，可利用台灣自來水公司停水查詢系統或撥打客服專線1910查詢。

自來水公司今天就會陸續把臨時供水站大水桶加滿水，方便明天停水時，民眾就近取水。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美今在臉書貼文提醒民眾提早儲水，也提醒大家平時養成節約能源的好習慣。（記者張聰秋翻攝）

