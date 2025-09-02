為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    快儲水！彰化市、和美鎮9/3凌晨起停水39小時 設49處供水站

    自來水公司在彰化市與和美鎮設置46處臨時供水站，其中1站就在縣府廣場前，靠近台電大樓。（記者張聰秋攝）

    自來水公司在彰化市與和美鎮設置46處臨時供水站，其中1站就在縣府廣場前，靠近台電大樓。（記者張聰秋攝）

    2025/09/02 10:09

    〔記者張聰秋／彰化報導〕水來了！彰化市、和美鎮約8萬多戶自來水用戶，明天（3日）凌晨起，因南投縣鳥嘴潭下游管線改接工程將面臨長達39小時的停水。不過別慌，台灣自來水公司與彰化市公所已聯手在兩地設置共49處臨時供水站，白天就會陸續派水車將水桶加滿，確保民眾在停水期間用水無虞。

    明天凌晨零時起，彰化市和美鎮受影響地區將全面停水，直到後天（4日）下午3點才能復水。這次大規模停水，主要是為了配合鳥嘴潭下游管線A-2-1改接工程施工。

    為了協助民眾度過停水難關，自來水公司第十一區管理處特別設置了46處臨時供水站，彰化市公所也另外加設3處，總計49處供水站全面應戰。今天白天，水公司就會陸續出動水車，將供水站的大水桶加滿，且水質都經過檢測，合格後才會供應給民眾取用。

    第十一區管理處長郭家憲表示，停水期間，水公司會隨時調派5輛水車巡迴各個供水站，確保水源充足。民眾如果發現家中沒有水了，可以前往附近的供水站取水。

    這次的停水範圍包括了彰化市的中央里、中山里等61個里，以及和美鎮的詔安里、中圍里、中寮里、犁盛里，還有花壇鄉的岩竹村。

    民眾最好提早於停水前6小時完成儲水，以備不時之需，停水期間務必關閉家裡的抽水機電源，以免馬達空轉損壞或引發火災。民眾若想確認最新停水進度，可利用台灣自來水公司停水查詢系統或撥打客服專線1910查詢。

    自來水公司今天就會陸續把臨時供水站大水桶加滿水，方便明天停水時，民眾就近取水。（記者張聰秋攝）

    自來水公司今天就會陸續把臨時供水站大水桶加滿水，方便明天停水時，民眾就近取水。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長王惠美今在臉書貼文提醒民眾提早儲水，也提醒大家平時養成節約能源的好習慣。（記者張聰秋翻攝）

    彰化縣長王惠美今在臉書貼文提醒民眾提早儲水，也提醒大家平時養成節約能源的好習慣。（記者張聰秋翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播