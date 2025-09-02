不敵連鎖超商競爭 宜蘭僅存36年縣農會超市月底熄燈

不敵連鎖超商競爭，宜蘭僅存36年縣農會超市月底將熄燈。（記者王峻祺攝）

2025/09/02 10:00

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣農會轄下共有10個鄉鎮市地區農會，因不敵連鎖超商競爭壓力下，碩果僅存的36年「縣農會生鮮超市」也公告將於月底熄燈，讓許多鐵粉直呼「可惜！」未來約150坪賣場，將轉型為農民直銷站，強化農特產行銷，提供農友更便利的販售空間，也讓消費者買得更安全盡興，預計明年初重新開張。

宜蘭縣農會生鮮超市歷史悠久，1989年開幕，是縣內第1個設立生鮮超市的農會，隨後其他鄉鎮市地區農會也跟進，不過隨著時代變遷，各生鮮超市不敵現在連鎖超商的競爭壓力下陸續熄燈，僅剩縣農會維持營運。

宜蘭縣農會表示，經內部討論後，縣農會決定將生鮮超市進行轉型，打造農民直銷站並保留食農教育，除提供農民自產自銷平台，也讓消費者能夠買到最新鮮，經過把關的農特產品，有效降低運輸成本，並為農民開創更便利的銷售管道。

農會指出，目前縣農會生鮮超市已對外發布月底將結束營業公告，線上銷售平台也會一併停止，屆時會結合農民直銷站，重新聯結電商平台，透過網路行銷增加販售通路，提升宜蘭整體產銷環境，預計明年初以全新面貌對外營業。

農會提醒，持有超市提貨券民眾請盡速使用，即日起超市商品全面9折，出清特價商品折扣更低，因有折扣活動，9月份會員不再積點，點數也請於月底前使用完畢，部分商品售完為止，將不再進貨。

官方臉書結束營業公告下方還寫道「謝謝一路以來的支持，我們珍惜與您共度的時光」，消息一出讓許多習慣至農會採買的消費者相當不捨，紛紛留言「好可惜」、「很不捨」，未來會繼續支持縣農會活動。

