為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    珍珠世家協助家鄉對抗海廢 澎湖女兒呂華苑協助化廢為寶

    珍珠世家澎湖女兒呂華苑，看到家鄉龍門被海廢淹沒。（呂華苑提供）

    珍珠世家澎湖女兒呂華苑，看到家鄉龍門被海廢淹沒。（呂華苑提供）

    2025/09/02 09:58

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因美國前總統歐巴馬夫人佩戴珍珠項鍊，出自澎湖在地品牌大東山珠寶，讓大東山聲名大噪，現任董事長呂華苑身為在地澎湖女兒，除了投身於家族的珊瑚珠寶事業，並傳承「惟善為寶」的家訓，不僅積極推廣故里，更積極開啟珠寶經驗傳承，讓更多人能擁有東山再起的珍珠人生。成長茁壯之際也未忘鄉里澎湖，以行動實踐協力地方共創美麗新生活。

    大東山珊瑚寶石公司由呂清水先生1963創立起家，取名來由意指「克服困難，東山再起，扭轉乾坤，否極泰來」，用來作為大東山精神的經營真諦。標榜「源自產地」的原則，產品種類包含珊瑚、珍珠、鑽石、紅藍寶石等各類寶石，項目涵括珠寶首飾、擺飾、珊瑚、收藏工藝品等；秉持著薄利多銷、產品精美價格實在，公司業務蒸蒸日上，2016年呂華苑正式接班，帶領大東山延續精彩事業。

    呂華苑自幼與父母姐妹依海維生，每日曬臭肉魚乾在漁市場販賣，秉持祖先《澎湖查某，台灣牛》的家傳精神奮鬥。直到今天仍然是以一個《海洋民族》的女孩自居，代表澎湖以［澎湖海漂文創：幸福魚躍龍門、鮭魚返鄉 計畫］為主軸。全面推動企業永續，召喚旅外民眾再回鄉，透過培力計畫，為在地創生注入活水，鼓勵青年創業返鄉，讓澎湖特殊的地形地貌，人文、古蹟，美食和觀光再現光芒。

    2019年地方創生元年，看到龍門村長洪瑞達率隊淨灘，雙方結合如何讓海廢，透過藝術元素集體創作為龍門再造。

    呂華苑與龍門社區合作，將海廢彩繪化廢為寶。（呂華苑提供）

    呂華苑與龍門社區合作，將海廢彩繪化廢為寶。（呂華苑提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播