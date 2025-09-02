珍珠世家協助家鄉對抗海廢 澎湖女兒呂華苑協助化廢為寶

珍珠世家澎湖女兒呂華苑，看到家鄉龍門被海廢淹沒。（呂華苑提供）

2025/09/02 09:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因美國前總統歐巴馬夫人佩戴珍珠項鍊，出自澎湖在地品牌大東山珠寶，讓大東山聲名大噪，現任董事長呂華苑身為在地澎湖女兒，除了投身於家族的珊瑚珠寶事業，並傳承「惟善為寶」的家訓，不僅積極推廣故里，更積極開啟珠寶經驗傳承，讓更多人能擁有東山再起的珍珠人生。成長茁壯之際也未忘鄉里澎湖，以行動實踐協力地方共創美麗新生活。

大東山珊瑚寶石公司由呂清水先生1963創立起家，取名來由意指「克服困難，東山再起，扭轉乾坤，否極泰來」，用來作為大東山精神的經營真諦。標榜「源自產地」的原則，產品種類包含珊瑚、珍珠、鑽石、紅藍寶石等各類寶石，項目涵括珠寶首飾、擺飾、珊瑚、收藏工藝品等；秉持著薄利多銷、產品精美價格實在，公司業務蒸蒸日上，2016年呂華苑正式接班，帶領大東山延續精彩事業。

呂華苑自幼與父母姐妹依海維生，每日曬臭肉魚乾在漁市場販賣，秉持祖先《澎湖查某，台灣牛》的家傳精神奮鬥。直到今天仍然是以一個《海洋民族》的女孩自居，代表澎湖以［澎湖海漂文創：幸福魚躍龍門、鮭魚返鄉 計畫］為主軸。全面推動企業永續，召喚旅外民眾再回鄉，透過培力計畫，為在地創生注入活水，鼓勵青年創業返鄉，讓澎湖特殊的地形地貌，人文、古蹟，美食和觀光再現光芒。

2019年地方創生元年，看到龍門村長洪瑞達率隊淨灘，雙方結合如何讓海廢，透過藝術元素集體創作為龍門再造。

呂華苑與龍門社區合作，將海廢彩繪化廢為寶。（呂華苑提供）

