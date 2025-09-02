東興國中抱回金門太武盃青少棒冠軍 新竹縣長楊文科表揚

新竹縣東興國中棒球隊，以社團性質，卻成功訓練出全國冠軍勁旅，今天獲公開表揚。（記者黃美珠攝）

2025/09/02 10:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣東興國中棒球隊跨海到金門，在全國12支球隊比拚下，順利捧回2025年「太武盃暨金廈棒球錦標賽」青少年棒組冠軍！今天開學後次日，獲邀到縣府接受縣長楊文科公開表揚。

總教練許伯詳說，這次全國共有12支球隊出賽，東興國中棒球隊成軍8年後首次挺進全國性賽事的冠軍戰，並在預賽連落2敗的壓力重重中，靠著頑強鬥志、周密的戰術以及精湛球技，敗部復活，ㄧ路挺進複賽，再拚入前3名決賽，最終奪下隊史第一個全國冠軍盃。

請繼續往下閱讀...

校長林健明直言，東興國中參賽3年，首次打進冠軍戰，這對用社團、課餘時間再訓練的球隊來說非常難得，一路苦戰，最終總算站到冠軍舞台，更首次成功奪冠，意義非凡。

其中這次的MVP就是該校今年應屆畢業的羅懷捷捧回。他在決賽最後3場中連投2場，用4局無失分的表現穩住全場，也鼓舞了全隊士氣。林健明肯定羅懷捷讓大家看見堅持與責任的力量，而從教練部署到家長應援，每一分付出都是迎來這個冠軍最堅實的磐石。

總教練許伯詳則說，這次的賽事對應屆畢業生來說是段難忘且充滿榮耀的回憶，也為在校生備戰未來軟式全國聯賽奠定良好的基礎。

東興國中棒球隊成軍8年，這次比賽由校長林健明出任領隊，由總教練許伯詳、教練劉俊佑和顏肇昶共同帶軍，在校12名選手：廖政嘉、王弘宇、張卲睿、黎予喆、郭亮霆、楊政修、黎承衡、蕭品其、林竑甫、李其軒、張睿洋、林澄樂今天都開心到場接受各界的道賀。

新竹縣東興國中棒球隊總教練許伯詳（中）、校長林健明（右二）對球隊成軍8年、參賽3年就捧回全國性賽事冠軍盃，對球員們的努力、毅力給予高度肯定。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法