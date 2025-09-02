為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄飯店創意行銷吸客 健保卡愈多個「0」折扣愈大

    高雄福華飯店9月推出健保卡「卡號折扣」活動，圖為飯店30樓 Smile One 精緻涮涮鍋。（福華提供）

    高雄福華飯店9月推出健保卡「卡號折扣」活動，圖為飯店30樓 Smile One 精緻涮涮鍋。（福華提供）

    2025/09/02 09:52

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄飯店餐飲優惠出奇招，福華飯店9月推出健保卡「卡號折扣」活動，卡號裡出現愈多個「0」折扣愈大，最高可享7折優惠。

    您有注意看過健保卡的卡號嗎?近來各大餐飲與零售的創意元素，從卡號數字到生日組合，成為民眾樂於參與的趣味行銷話題。

    高雄福華飯店延續這股潮流，9月以「健保卡幸運數字」為主題推出餐飲優惠，將日常生活中最熟悉的卡號，轉化為折扣玩法，卡號裡出現愈多個「0」折扣愈大，4個「0」打9折、5個「0」打8折、6個「0」打75折，7個以上「0」則可享7折優惠。從歐式輕食到中式合菜，從自助百匯到高空火鍋，各餐廳皆規劃特色方案。

    以高雄福華5樓自助餐廳「麗香苑」為例，針對持敬老卡的長輩還推出專屬好康，平日午晚餐每位500元，假日每位790元，均免收1成服務費。若持健保卡，也能依卡號「0」的數量享有驚喜折扣，平日最低只要每位450元，假日最低每位720元。

    位於1樓的HOVII Café主打西式套餐與甜點，9月特別規劃雙人與4人套餐，原價1620元或3640元的套餐，依卡號中「0」的數量，即可享受不同折扣，雙人套餐最低每套只要1134元，4人套餐最低僅需2548元。

    高雄福華飯店江南春9月推出江浙料理組合餐，健保卡最低還可享7折優惠。（福華提供）

    高雄福華飯店江南春9月推出江浙料理組合餐，健保卡最低還可享7折優惠。（福華提供）

