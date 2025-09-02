為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市勞動局促身心障礙庇護工場中秋買氣 消費最高可享700元商品券

    勞動局長王秋冬指出，今年庇護工場推出多樣中秋節禮盒及產品，有特色月餅禮盒、精選掛耳咖啡包、多樣手工餅乾、手工皂等優質禮盒。（台北市勞動局提供）

    勞動局長王秋冬指出，今年庇護工場推出多樣中秋節禮盒及產品，有特色月餅禮盒、精選掛耳咖啡包、多樣手工餅乾、手工皂等優質禮盒。（台北市勞動局提供）

    2025/09/02 09:44

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕中秋節將近，台北市勞動局勞動力重建運用處（簡稱重建處）今（2）舉辦台北市庇護工場中秋節產品行銷記者會。台北市副市長張溫德表示，購買庇護工場產品，不僅是認同身心障礙者的努力，也是帶動身障朋友的就業穩定與自立發展。重建處也為了促進台北市庇護工場中秋節商品買氣，即日起至10月31日推出「優惠加倍送」活動。重建處表示，加入「微笑商城」會員，在庇護工場單筆消費滿100元，登錄發票後即送2張20元商品券，最高單筆消費滿1200元，可獲得送2張350元商品券。

    台北市副市長張溫德表示，提供民眾更方便選購庇護工場產品，可多加利用微笑商城網站，網站除了介紹庇護工場文創商品，也提供清潔、洗車等服務說明，實際支持身心障礙者就業。

    勞動局長王秋冬指出，今年庇護工場推出多樣中秋節禮盒及產品，有特色月餅禮盒、精選掛耳咖啡包、多樣手工餅乾、手工皂等禮盒，此外，也有服務類庇護工場，像是居家清潔服務、洗衣服務、洗車打蠟等，更有印刷類服務、玻璃琉璃飾品類、手工皂等產品。

