AI與短影音改寫行銷手法，高市青年局推薦證照可考「這一張」

「K-TV 新媒體人才培育中心」深入校園向師生推廣「新媒體行銷管理師」證照優勢，並推廣培育中心各項資源，協助青年提前布局未來職涯。（青年局提供）

2025/09/02 09:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕AI與短影音快速改寫行銷模式，高市青年局攜手產學專家，推出全台首張「新媒體行銷管理師」證照，考照內容涵蓋新媒體平台經營等五大核心，即日起至11月14日開放網路報名。

青年局長林楷軒表示，新媒體行銷管理師證照自2021年開辦以來已邁入第五屆，累計逾千名青年順利取證，廣獲學員與企業肯定，該證照兼具數位實務與行銷專業，已成為企業評估人才的重要依據。

青年局說明，本屆證照考試內容持續與時俱進，課綱包含「新媒體平台經營」、「數位行銷策略」、「影音企劃」、「數據分析」及「法律規範」等五大範疇，今年更首度將生成式AI對網站流量的影響納入教材，並教授如何運用 GA4（Google Analytics 4）觀測流量變化，同時因應短影音崛起，特別強化影音企劃與經營策略，幫助青年掌握第一線實戰技能。

今年「新媒體行銷管理師」證照採網路報名，即日起至11月14日截止，並將於12月13日於高雄、屏東、台南、台中及台北同步舉行考試，相關資訊請至高市青年局官網「主題專區－K-TV高雄新媒體人才培育專區」查詢，最新課程動態亦可關注青年局FB及IG，或電洽07-7990829。

高市青年局「K-TV新媒體人才培育中心」透過「行銷大師養成計畫」系列課程，讓學員與業師面對面交流，吸收第一手實務經驗。凡參加計畫的學員，均可免費參與「新媒體行銷管理師」認證考試，學習與證照一次到位。（青年局提供）

