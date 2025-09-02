為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    做「阿嬤ㄟ胖」、傳承牽罟 梁清文獲頒農村推廣大使

    做「阿嬤ㄟ胖」 、傳承牽罟，梁清文獲頒農村推廣大使。（梁清文提供）

    做「阿嬤ㄟ胖」 、傳承牽罟，梁清文獲頒農村推廣大使。（梁清文提供）

    2025/09/02 09:31

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮水尾社區為濱海漁村，人口老化程度高，里長梁清文為改善里內年輕人外移狀況，攜手社區夥伴投入重振以往漁村活力，並利用其烘焙特長在社區成立 「阿嬤ㄟ胖」烘焙坊 ，也傳承牽罟文化，除水尾社區屢獲獎肯定，梁清文獲農業部頒發農村領航獎－農村推廣大使。

    梁清文攜手社區使用後龍出產的黑豆、黑米、黑芝麻及無毒雞蛋等在地食材 ，並以其麵包師傅的專長，讓社區長者不只可另學新技藝、也能相聚不無聊，製作的麵包賣出後所得則回饋社區，照顧社區弱勢長輩，形成綠色照顧服務網絡 。

    梁清文也積極投入重振漁村，他爭取水保署經費投入彩繪社區，讓邊捕魚牽罟場景活靈活現躍然牆上；他更攜手社區舉辦牽罟活動，近年成功打出知名度，吸引不少人報名體驗牽罟。由於水尾社區位於後龍溪出海口處生長不少文蛤，他帶領遊客體驗傳統挖文蛤，讓更多人認識社區，他更鼓勵年輕人回流當在地導覽員，向遊客解說之餘能更深刻認識家鄉。

    梁清文說，因社區有企業家捐地回饋，他希望再成立「阿公ㄟ牽罟飯」，讓社區綠色服務能更多元化，也讓善的循環照顧更多長輩，社區吸引遊客也能留住部分年輕人。

