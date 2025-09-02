為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    推廣公廁APP及嘉減碳粉絲團 嘉縣環保局辦抽獎

    嘉義縣環保局舉辦抽獎活動推廣公廁APP。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣環保局舉辦抽獎活動推廣公廁APP。（記者蔡宗勳翻攝）

    2025/09/02 09:34

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣環保局為提升公廁使用品質，將在9月15日至10月15日辦理「嘉義縣環保局公廁APP評鑑抽獎」及「嘉減碳粉絲團抽獎」活動，藉由趣味互動方式，希望讓更多鄉親參與公共服務改善，攜手營造優質環境。

    環保局表示，推廣「嘉義縣環保局公廁APP」是希望透過全民參與，共同檢視與提升公廁使用環境，逐步建構更友善、舒適的如廁空間。「嘉減碳」粉絲團則肩負擴散縣府節能減碳、垃圾減量、資源回收等政策訊息的重要功能。期透過抽獎方式，將政策宣導與民眾生活緊密結合，讓環保觀念能夠更深入人心。

    環保局指出，公廁APP評鑑抽獎，民眾只需下載「嘉義縣環保局公廁APP」，於最新消息頁點選Google表單連結，完整填寫相關資料，並上傳與嘉義縣列管公廁合照，就可取得抽獎資格。每支手機號碼僅限一次參加機會，若以人頭帳號或程式灌票等不正當方式參與，一經查獲將取消資格並保留法律追訴權。嘉減碳粉絲團抽獎部分，民眾至「嘉減碳」粉絲專頁指定活動貼文，完成「按讚追蹤粉絲團」、「公開分享貼文」及「留言『公廁APP』並標記2位好友」3步驟，即可參加抽獎。

    活動期間，民眾只要完成指定任務即可參加抽獎，有機會將空氣清淨機、雙氣旋吸塵器、氣炸鍋及超市禮券等豐富好禮帶回家。

