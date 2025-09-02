恆春中元攝影比賽「雪恥」再辦! 降獎金重榮譽、評審更嚴謹

去年攝影比賽爭議後重新評審。（資料照）

2025/09/02 09:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮公所去年因「國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」引發黑箱爭議，原計畫停辦的比賽，鎮長尤史經決定捲土重來，今年比賽以「雪恥」為目標，大幅降低獎金、強化榮譽性，並祭出更嚴謹的評審機制，力求公平公正，重塑恆春攝影比賽的公信力。

去年比賽因金獎作品被批平凡無奇、得獎者獨攬多項獎項，引發「內定」質疑，鎮公所內部本決定停辦避開爭議，但痛定思痛後，重新檢視賽制缺失。2025年比賽獎金全面調降，金獎從3萬元降至1萬元，銀獎8千元、銅獎5千元，優選、佳作、入選獎分別為3千元、2千元及1千元，總獎金縮減至3.1萬元。但增加作品登上恆春鎮內看板、農民曆等榮譽；恆春鎮長尤史經強調，「降低獎金是為了回歸攝影比賽的初衷，強調榮譽而非金錢，鼓勵參賽者以鏡頭展現恆春之美。」

為杜絕爭議，鎮公所今年邀請來自攝影、教育、文化等跨領域的5位專家組成評審團，名單將於收件截止後公開，並採匿名評審制，避免人為干預。比賽規則也更加嚴格，明確禁止特殊相紙或數位後製，強調原始影像的真實性，杜絕去年因照片變形、品質參差不齊引發的批評。此外，每人投稿數量限制為5件，防止單人包攬獎項的爭議重演。

「要讓比賽成為宣傳恆春之美的平台，而非少數人的獎金遊戲！」尤史經表示，鎮公所已全面強化參賽機制，並承諾評審過程全程公開透明。比賽主題聚焦9月5日至6日的「恆春豎孤棚踩街暨晚會」及恆春十七里內的人文、景觀、生態、古蹟，投稿自即日起至9月20日止，預計10月23日於鎮公所3樓禮堂頒獎。

重審後金獎作品氣勢佳。（記者蔡宗憲攝）

去年比賽因金獎作品被批平凡無奇、得獎者獨攬多項獎項，引發「內定」質疑。（資料照，恆春鎮公所提供）

