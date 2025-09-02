高雄5大最陰地方 他直指城中城名列榜首

城中城大樓大火後，已拆除改建為公園。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕農曆鬼月鬼門開，網路上有不少高雄五大最陰地方、十大鬼樓的討論，創立臉書社團「鹽埕研究所」的蕭清元，近日舉辦「鹽埕神鬼傳奇」散步導讀活動，吸引不少人參加，他認為高雄五大最陰的地方，第一是城中城大樓；另有PTT網友整理高雄五大最陰地點，榜首是鹽埕區九龍大樓。

蕭清元於「鹽埕研究所」的社群平台「脆」指出，他覺得高雄五大最陰地點，第一是城中城大樓，曾是繁華地標，卻也是命案多發地。報導指出該棟大樓連續3次成為命案現場，因此被認為陰氣濃厚。

不過，城中城大樓於2021年10月14日發生大火，造成至少46人死亡，如今早已拆除，改建為「府北公園」。

第二是，過港隧道被列為「台灣五大猛鬼隧道」之一，有人聲稱行經其間時迷失方向，彷彿被無形力量困住，即使行走繞圈仍無法走出隧道。

第三是旗津海水浴場，雖是熱門遊憩沙灘，但卻因溺水意外頻傳，被傳有「抓交替」靈異流言，死亡人數不明但似乎頗多，成靈異傳說溫床。

第四是半屏山&蓮池潭龍虎塔，外觀典雅宜人、遠近馳名，夜間卻常有「夜訪者」或不明聲音、陰影出沒，靈異傳說流傳甚廣。

第五是鳳山聯合醫院（或陳中和紀念館），根據YouTube部落格介紹，高雄常被提到的靈異地點之一，包括「鳳山聯合醫院」或場地字幕誤植的「陳中和紀念館」，但總之是以「醫院陰森」、「鬼影幢幢」聞名。

此外，PTT也曾有網友整理高雄五大最陰地點，包括鹽埕區九龍大樓、左營廢棄眷村、聯合醫院（已改建成商店）、廢棄克林飯店、美山路。

九龍大樓於36年前發生火警，因頂樓逃生門被鎖死，導致24人罹難。此後大樓幾近荒廢，傳出有人在深夜看到白影、聽到呼救聲等，被不少人稱為「高雄第一凶宅」。

