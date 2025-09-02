為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄5大最陰地方 他直指城中城名列榜首

    城中城大樓大火後，已拆除改建為公園。（資料照）

    城中城大樓大火後，已拆除改建為公園。（資料照）

    2025/09/02 09:21

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕農曆鬼月鬼門開，網路上有不少高雄五大最陰地方、十大鬼樓的討論，創立臉書社團「鹽埕研究所」的蕭清元，近日舉辦「鹽埕神鬼傳奇」散步導讀活動，吸引不少人參加，他認為高雄五大最陰的地方，第一是城中城大樓；另有PTT網友整理高雄五大最陰地點，榜首是鹽埕區九龍大樓。

    蕭清元於「鹽埕研究所」的社群平台「脆」指出，他覺得高雄五大最陰地點，第一是城中城大樓，曾是繁華地標，卻也是命案多發地。報導指出該棟大樓連續3次成為命案現場，因此被認為陰氣濃厚。

    不過，城中城大樓於2021年10月14日發生大火，造成至少46人死亡，如今早已拆除，改建為「府北公園」。

    第二是，過港隧道被列為「台灣五大猛鬼隧道」之一，有人聲稱行經其間時迷失方向，彷彿被無形力量困住，即使行走繞圈仍無法走出隧道。

    第三是旗津海水浴場，雖是熱門遊憩沙灘，但卻因溺水意外頻傳，被傳有「抓交替」靈異流言，死亡人數不明但似乎頗多，成靈異傳說溫床。

    第四是半屏山&蓮池潭龍虎塔，外觀典雅宜人、遠近馳名，夜間卻常有「夜訪者」或不明聲音、陰影出沒，靈異傳說流傳甚廣。

    第五是鳳山聯合醫院（或陳中和紀念館），根據YouTube部落格介紹，高雄常被提到的靈異地點之一，包括「鳳山聯合醫院」或場地字幕誤植的「陳中和紀念館」，但總之是以「醫院陰森」、「鬼影幢幢」聞名。

    此外，PTT也曾有網友整理高雄五大最陰地點，包括鹽埕區九龍大樓、左營廢棄眷村、聯合醫院（已改建成商店）、廢棄克林飯店、美山路。

    九龍大樓於36年前發生火警，因頂樓逃生門被鎖死，導致24人罹難。此後大樓幾近荒廢，傳出有人在深夜看到白影、聽到呼救聲等，被不少人稱為「高雄第一凶宅」。

    過港隧道被列為「台灣五大猛鬼隧道」之一。（資料照）

    過港隧道被列為「台灣五大猛鬼隧道」之一。（資料照）

    鹽埕區九龍大樓。（記者葛祐豪攝）

    鹽埕區九龍大樓。（記者葛祐豪攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播