騎車像闖關！地方盼好久 斗南福德陸橋終於要整修了

斗南福德陸橋位在縣道158乙線上，跨越台鐵鐵道，是地方要道，車流大，因年久失修路面破損、凹陷，車輛行經險象環生。（記者黃淑莉攝）

2025/09/02 09:18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南鎮福德陸橋是斗南與古坑鄉重要連絡橋梁，因年久失修路面龜裂、料粒分離且凹陷，嚴重影響行車安全，地方爭取改善，但因車流量大施工不易，雲縣府現勘後，將採半半施工，且路面凹陷刨鋪後路基要先用給配夯實，施工期程長，會儘速動工。

福德陸橋位在縣道158乙線，跨越台鐵鐵道，是斗南後站將軍、阿丹、東明、舊社等里前往前站重要橋梁，也是斗南、古坑連絡要道，1987年啟用至今快40年。

雲林縣土風舞協會理事長洪惠玲表示，福德陸橋車流量大，機車、轎車及大貨車、砂石車都有，更是地方重要道路之一，不堪長期大車重壓，出現凹陷，且因多年未修補路面坑坑洞洞、粒料分離，危機四伏，協會許多成員反映，騎車經過常為閃石頭、坑洞要與大車爭道險象環生。

雲林縣長張麗善指出，她與交通工務局團隊會同斗南鎮長沈暉勛及地方多名里長前往會勘，福德陸橋改善有急迫性，交工局規劃橋梁改善長度約600公尺、寬度為10公尺，經費約需430多萬元，縣府會全力支持。

張麗善說，考量福德陸橋車流量大，施工將採半半施工，加上路面凹陷改善刨鋪後路基要以給配夯實，還有人手孔蓋下地，需要較長施工期，工程期間會影響交通及造成鄉親不便，請鄉親能配合。

