稻田乾濕灌溉新招 每公頃節水2500噸

稻田乾濕灌溉可採用簡易的水位管進行監控，當田間水位下降至土面下約5公分時，再補充灌溉。（台南農改場提供）

2025/09/02 09:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應氣候變遷帶來的挑戰，台南區農業改良場發展出「稻田乾濕灌溉」技術，可有效節約用水，根據模擬結果，每公頃可省下約2500噸，提升根系健康，同時也大幅減少甲烷的溫室氣體排放，成功建立環境友善的低碳栽培新技術，全力推廣中。

台南農改場指出，傳統稻作栽培仰賴持續地淹水灌溉，雖然有助於防範草控病，卻容易引發窒息病，主要是造成土壤缺氧，導致根系生長受阻。

窒息病會造成葉片黃化，稻穀品質與產量降低；乾濕灌溉新技術，兼顧了節水、減碳，在因應氣候變遷的挑戰下，達到農業永續的目標。

農改場提到，新技術改變了長期積水的灌溉方式，讓田區維持濕潤，但非持續淹水狀態，有助於促進根系發展、植株生長健壯，並有效降低病害風險。

農改場說，乾濕灌溉技術操作簡易，僅需在田區設置簡便的水位管，觀察水位下降至距管底約5公分時，再進行灌溉補水即可。.

農改場表示，根據國際碳排模型（Denitrification-Decomposition, DNDC）模擬結果，採行乾濕灌溉的稻田，每公頃可節省約21%灌溉水量，約2500噸，並減少32.5%的甲烷排放，兼顧節能減碳與作物健康，且慣行或有機稻作皆可採用。

農改場強調，乾濕灌溉是水稻栽培轉型升級的重要技術之一，不僅提升作物品質與產量，更可有效因應氣候變遷、水資源減少與環境保育等挑戰，未來將持續推廣友善耕作模式，為農業生產帶來更多效益。

