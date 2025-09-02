為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    稻田乾濕灌溉新招 每公頃節水2500噸

    稻田乾濕灌溉可採用簡易的水位管進行監控，當田間水位下降至土面下約5公分時，再補充灌溉。（台南農改場提供）

    稻田乾濕灌溉可採用簡易的水位管進行監控，當田間水位下降至土面下約5公分時，再補充灌溉。（台南農改場提供）

    2025/09/02 09:00

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應氣候變遷帶來的挑戰，台南區農業改良場發展出「稻田乾濕灌溉」技術，可有效節約用水，根據模擬結果，每公頃可省下約2500噸，提升根系健康，同時也大幅減少甲烷的溫室氣體排放，成功建立環境友善的低碳栽培新技術，全力推廣中。

    台南農改場指出，傳統稻作栽培仰賴持續地淹水灌溉，雖然有助於防範草控病，卻容易引發窒息病，主要是造成土壤缺氧，導致根系生長受阻。

    窒息病會造成葉片黃化，稻穀品質與產量降低；乾濕灌溉新技術，兼顧了節水、減碳，在因應氣候變遷的挑戰下，達到農業永續的目標。

    農改場提到，新技術改變了長期積水的灌溉方式，讓田區維持濕潤，但非持續淹水狀態，有助於促進根系發展、植株生長健壯，並有效降低病害風險。

    農改場說，乾濕灌溉技術操作簡易，僅需在田區設置簡便的水位管，觀察水位下降至距管底約5公分時，再進行灌溉補水即可。.

    農改場表示，根據國際碳排模型（Denitrification-Decomposition, DNDC）模擬結果，採行乾濕灌溉的稻田，每公頃可節省約21%灌溉水量，約2500噸，並減少32.5%的甲烷排放，兼顧節能減碳與作物健康，且慣行或有機稻作皆可採用。

    農改場強調，乾濕灌溉是水稻栽培轉型升級的重要技術之一，不僅提升作物品質與產量，更可有效因應氣候變遷、水資源減少與環境保育等挑戰，未來將持續推廣友善耕作模式，為農業生產帶來更多效益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播