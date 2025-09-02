為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    破舊拜拜！北市南港玉成公園將更新 營造全齡共融

    南港玉成公園將更新，設計單位向地方說明規劃，民眾關心遊戲場的設置。（圖由台北市公園處提供）

    2025/09/02 08:58

    〔記者何玉華／台北報導〕日前有民眾看到歷史悠久的南港玉成公園破舊，心生感慨而在網路社群發文，台北市公園路燈工程管理處說明，明年將進行整體更新，今年6月中已邀集民意代表、里長、里民等舉辦地方說明會，民眾特別關心兒童遊戲場的設計，地方意見將會整合在後續的設計方案中，讓規劃更符合地方的實際需求。

     

    公園處表示，南港玉成公園面積達4公頃，是南港及信義區民眾日常的休憩活動空間，已開闢逾40年，設施老舊，地方希望提升公園使用機能，預計明年進行整體更新，今年6月13日舉辦「南港區玉成公園更新委託設計案-初步設計階段地方說明會」，地方民意代表及民眾參與踴躍，現場氣氛熱烈，對公園更新提出多項建言。

     

    公園處說明，更新計畫不僅著重硬體改善，也兼顧景觀生態及社區日常使用需求，透過合理配置綠地與遊戲空間，提升公園整體環境品質；預計年底完成設計，明年初進行招標及進場施工。

     

    說明會中，民眾關心兒童遊戲場的設計，包含兒童遊戲場設施汰換、無障礙空間改善、綠地配置調整及社區需求等。設計團隊說明更新將以「多元共融」為核心理念，除導入不同年齡層適用且具有主題特色的遊戲器材外，也強調兼具安全性與挑戰性，讓孩童能在探索與體驗中增進體能發展。

    設計團隊表示，除了遊戲場之外，為符合地方高齡民眾的需求，也規劃休憩座椅、遮蔭設施、無障礙步道、慢跑道及晨運跳舞的空間，並提升公廁品質，搭配公園內的網球場、籃球場等運動設施，營造長輩、親子、青少年皆能共享共融的公共空間。

     

    公園處南港公園管理所莊國境主任表示，地方意見主要集中在遊戲設施材質選用、夜間照明、休憩設施數量與配置，以及現有樹木保護等面向。針對各項建議，公園處與設計團隊逐一回應外，並將於後續細部設計階段加以調整與整合，讓規劃更符合實際需求。

