彰化市9/3起停水2天 他想吃外食意外釣出百店回應「照常營業」

彰化市大停水的2天期間，公所在偏遠區設有3座大水桶供民眾取水。（市公所提供）

2025/09/02 08:51

〔記者湯世名／彰化報導〕因應南投鳥嘴潭下游管線A2段工程改接，彰化市、和美鎮將從9月3日凌晨0時起停水37至39小時，影響戶數高達8萬1389戶，今天（2日）有彰化市民在臉書社團指稱因為不想在停水期間自己煮食，詢問停水期間有營業的餐飲店家，結果意外釣出上百家小吃、餐飲業者回應9月3日、4日正常營業，不少網友則說有好多店家回覆，快來想想要吃哪一家的美味餐點。

大停水消息一出，許多業者調整營運時間，彰化縣政府與彰化基督教醫院商圈附近有許多餐飲店9月3日正常營業，9月4日休息，但也有店家選擇9月3日休息，9月4日正常營業。彰北運動中心則宣布停水期間不開放淋浴。部分連鎖美髮店準備先儲水因應，但坦言會限制洗頭服務，若用水不足恐提前打烊。

彰化市73個里當中，將有62個里停水，有民眾就上網表示將近2天的停水期間，因為家裡沒有水可用，不想在家裡煮食，因此想詢問這兩天彰化市有開店營業的小吃、餐飲店，結果有上百家小吃、餐飲店業者都來回覆稱9/3、9/4正常營業，歡迎民眾前往享用；另有民眾說停水對餐飲店家營業引響甚鉅，因此多半都有裝設水塔，且都會儲水備用，倒是有這麼多店家上網回覆，算是意外驚喜。

彰化市停水2天期間，水公司第11區管理處也有設臨時加水站。（資料照）

